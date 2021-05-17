【高盛推介】京東落後大市 留意貼價購證
2021年05月17日 11:53
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高盛(亞洲)有限責任公司： 京東集團近期股價受壓，上周五(14日)失守270港元水平，周一(17日)早段低開約1.3%後跌幅擴大，低見261.6元。落後大市兼為連續第3日下跌，累計至今跌逾8%。
京東分拆旗下京東物流在港上市，並於周一起至周五招股，計劃發售約6.09億股，集資額達264.13億元。此外，京東日前公布旗下京東物流截至3月止的3個月財務資料，期內錄得收入224億元人民幣，按年升64.1%。
觀察個股輪證資金流向，可見近日資金傾向部署認購證，上周四(13日)及上周五共錄得約470萬元資金流入。而認沽證則於上周二(11日)至上周四皆獲資金流入，合共約190萬元後，上周五獲資金轉向沽出。
牛熊證方面，則見牛證於上周五獲資金轉向流入，有約200萬元，並集中在240至245元收回區域的產品。而在上周五流入熊證的資金當中，則見285至290元收回區域的產品獲資金留意。
京東早前股價下跌，市面上合適條款的貼價認購證選擇不多，投資者可考慮遠牛作部署，避免價外或短期的產品。
投資者如看好，認購證方面的貼價選擇可留意年期約5個月的低街貨京東購證(24235)。價外選擇可留意年期約4個月，屬低面值的高槓桿京東購證(21399)。牛證方面的近牛選擇可留意京東牛證(68804)。遠牛選擇可留意京東牛證(51354)。
京東購證24235，行使價315.35元，2021年10月22日到期，實際槓桿6.8倍，貼價、低街貨。
京東購證21399，行使價339.08元，2021年9月23日到期，實際槓桿8.3倍，價外、低面值、高槓桿。
京東牛證68804，收回價250元，行使價247元，換股比率500，槓桿比率15.2倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
京東牛證51354，收回價240元，行使價237元，換股比率500，槓桿比率9.5倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
京東沽證18730，行使價271.68元，2021年7月02日到期，實際槓桿8倍，價內、高槓桿。
京東熊證69411，收回價330元，行使價333元，換股比率500，槓桿比率3.8倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
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