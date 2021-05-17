【高盛推介】友邦逼近高位 資金兩邊部署
2021年05月17日 12:05
東網電視更多新聞短片
高盛(亞洲)有限責任公司：友邦保險上周五(14日)發力反彈並重上100港元水平，收市升約6.3%，周一(17日)早段繼續上升，曾升見104.7元，除了突破近3個月高位外，亦逼近1年高位。
有券商料友邦於內地及香港市場的競爭優勢將持續，表現將好於同業。及基於新業務價值強勁增長，該行上調友邦目標價至132元，維持「買入」投資評級。
觀察個股輪證資金流向，可見認購證及牛證於上周二至上周四(11至13日)皆獲資金流入，分別合共約1,150萬及520萬元後，上周五獲資金轉向沽出。當中收回價95元以下的牛證於上周五獲資金沽出，並有部分轉倉至98元以上收回價的貼牛。
淡倉方面，則見認沽證於上周五獲資金轉向流入，有約520萬元。而熊證於上周五則見獲資金繼續流入，有約200萬元，並較集中在110至112元收回區域的產品。
投資者如看好，認購證方面的貼價選擇可留意價外幅度不足2%，年期約5個月的友邦購證(28938)。低面值選擇可留意價外幅度約8%，屬長期的友邦購證(24510)。牛證方面可留意屬遠牛的友邦牛證(65043)。
友邦購證28938，行使價105.1元，2021年10月25日到期，實際槓桿7.6倍，貼價。
友邦購證24510，行使價111.48元，2021年12月23日到期，實際槓桿6.8倍，長期、低面值。
友邦牛證65043，收回價93元，行使價92.4元，換股比率100，槓桿比率9.9倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
友邦沽證24016，行使價93.83元，2021年12月23日到期，實際槓桿5.6倍，貼價、長期。
友邦熊證68359，收回價110元，行使價111元，換股比率100，槓桿比率12.3倍，相近收回價近熊中槓桿最高。
免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2021年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。
認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。有關上市文件可於此網頁下載： http://www.gswarrants.com.hk。