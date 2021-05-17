【高盛推介】友邦逼近高位　資金兩邊部署

高盛(亞洲)有限責任公司：友邦保險上周五(14日)發力反彈並重上100港元水平，收市升約6.3%，周一(17日)早段繼續上升，曾升見104.7元，除了突破近3個月高位外，亦逼近1年高位。

有券商料友邦於內地及香港市場的競爭優勢將持續，表現將好於同業。及基於新業務價值強勁增長，該行上調友邦目標價至132元，維持「買入」投資評級。

觀察個股輪證資金流向，可見認購證及牛證於上周二至上周四(11至13日)皆獲資金流入，分別合共約1,150萬及520萬元後，上周五獲資金轉向沽出。當中收回價95元以下的牛證於上周五獲資金沽出，並有部分轉倉至98元以上收回價的貼牛。

淡倉方面，則見認沽證於上周五獲資金轉向流入，有約520萬元。而熊證於上周五則見獲資金繼續流入，有約200萬元，並較集中在110至112元收回區域的產品。

友邦購證28938，行使價105.1元，2021年10月25日到期，實際槓桿7.6倍，貼價。

友邦購證24510，行使價111.48元，2021年12月23日到期，實際槓桿6.8倍，長期、低面值。

友邦牛證65043，收回價93元，行使價92.4元，換股比率100，槓桿比率9.9倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。

友邦沽證24016，行使價93.83元，2021年12月23日到期，實際槓桿5.6倍，貼價、長期。

友邦熊證68359，收回價110元，行使價111元，換股比率100，槓桿比率12.3倍，相近收回價近熊中槓桿最高。

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