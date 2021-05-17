受惠宅經濟！中電首季香港總售電量升0.9%　第⼀期中期息63仙

售電量升幅部分被社區防疫措施所抵銷，對抗新冠肺炎疫情的措施持續影響商業和基建及公共服務客戶的售電量，特別是餐飲、酒店、零售、學校和公共服務等界別。雲端服務如電子商務及視像會議的用戶需求不斷增長，帶動數據中心營運商的用電量持續上升。其中，住宅售電量按年升17%，至2.76億度；商業售電量跌5.4%；基建及公共服務售電量跌3.2%；製造業售電量升0.3%。

另外，公司派發2021年第⼀期中期股息每股0.63港元。

至於集團首季中國業務營運表現穩定，繼續從去年疫情的衝擊中逐步重回正軌。大亞灣核電站和陽江核電站的貢獻保持平穩。

儘管印度的疫情持續嚴峻，當地的用電需求已從2020年實施全國封城時的低水平回升。中電印度於2020年收購了兩項太陽能資產，使首季太陽能組合的發電量上升。中電印度的風電組合發電量較2020年同期輕微下跌，主要由於2月份風速減弱。