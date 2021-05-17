中原：4月轉按登記按年減少24%

根據中原研究部數據顯示，2021年4月份銀行轉按登記共錄1,275宗，按月跌7.5%，較去年同期減少24.6%，主要原因是銀行轉按計劃仍遜於去年初或之前，轉按市場未見活躍。

中原按揭董事總經理王美鳳表示，最近拆息進一步跌至11年來低水平，加上部分銀行最近增加轉按優惠，令轉按息率及優惠貼近新造按揭，推動轉按及物業套現申請個案有所增加，預料未來轉按登記量將出現回升。同時，渣打超越滙豐成4月份轉按一哥，是自2017年有紀錄以來首度榮登榜首。

數據指出，2021年4月合共四大銀行轉按巿佔率達55.5%，較今年4月份減少1.9個百分點，連續4個月出現跌幅。王指出，4月份有三家大型銀行(滙豐跌2.2個百分點、中銀香港跌0.9個百分點及恒生跌0.2個百分點)之轉按市佔率均現跌幅，而部分中小型銀行轉按登記量上升(包括建行亞洲、永隆銀行及中信銀行)，主因是部份中小型銀行提供之轉按計劃相對較吸引，令轉按競爭力增加、按揭份額上升。四大銀行在4月份整體現樓按揭市佔率逾7成達71%，反觀轉按市佔率僅達55%，可見大型銀行在轉按市場之優勢相對較弱。

此外，4月份渣打銀行轉按巿佔率按月升1.4個百分點至16.9%(215宗)，再爬升一級至排名第一，奪4月份轉按之冠，是自2017年有紀錄以來首度榮登榜首。滙豐銀行之轉按市佔率按月減2.2個百分點至14.7%(187宗)，連續6個月排名第一後跌一級，排第二。同期中銀香港之轉按巿佔率下跌0.9個百分點至佔13.8%(176宗)，排名第三，與上月相同。期內恒生銀行轉按巿佔率下跌0.2個百分點，回落至10.1%，排名保持第4。

數據指出，今年首4個月錄得4,815宗轉按登記，按年跌近兩成半。首4個月，滙豐銀行轉按市佔17%，排第一，但按年登記量卻大跌31.2%。排第二的中銀期內轉按市佔15.8%，按年登記量跌38.8%，排第二。渣打銀行轉按市佔15.7%，按年登記量升近4成半，爬升一級排第三，登記量逆巿做好升幅最大。恒生銀行則以11%市佔率排第四，登記量按年增加升12.3%。