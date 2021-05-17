【瑞通推介】阿里由近1年低位反彈　資金一面倒做好倉

瑞通認股證牛熊證銷售部：市場對美國聯儲局可能提早收緊貨幣政策的憂慮紓緩，道指上周五(14日)收報34,382點，升360點或1.1%。

恒指上周五升308點或1.1%，報28,027點。周一(17日)早段再升逾200點，高位重上28,268點，惟於10天線(28,300點左右)有阻力，其後升勢回順。恒指好倉(牛證及認購權證)上周五淨流出逾1億港元，淡倉 (熊證及認沽權證)同日淨流入逾1億元，反映投資者預期港股反彈過後再度回落。上周五恒指牛證街貨重貨區為收回價27,000至27,099點，而熊證街貨重貨區為收回價28,400至28,499點。

阿里巴巴上市以來首錄季度虧損，儘管多間券商仍維持買入評級，但普遍下調其目標價，阿里巴巴上周五曾急跌至200.2元的近1年低位，收市仍挫4%，報204.6元，是表現最差藍籌。周一早段反彈1%，曾逼近209元。上周五有超過4,600萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有近490萬元淨流出。

瑞聲科技首季盈利5.3億元人民幣，按年升近9.1倍；收入42.9億元人民幣，按年升20.6%；上季毛利率升8個百分點至31.1%。管理層表示，近期大宗商品價格飆升相信對公司整體毛利率不會帶來很大負面影響，並料下半年踏入旺季手機出貨量會有改善。瑞聲上周五午後最多抽升逾6%，高見43.3元，全日漲4.3%，收42.55元。周一早段續升逾2%，重返43元以上爭持。上周五分別有逾610萬元和約30萬元淨流入其好倉和淡倉。

微盟集團近日公布，今年首季訂閱解決方案收入按年增長超過1倍，商家解決方案的收入按年增長超過50%。截至3月底，付費商戶數按年增長約21.9%，流失率約為4.3%。集團自公布營運數據後走勢好轉，上周五平收於15.54元，較上周二(11日)盤中低位13.14元累彈超過18%。周一早段漲約4%，重上16元，收復10天線。上周五有逾30萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有小量資金淨流入。

地政總署公布，由新鴻基地產持有的天水圍橋頭圍商業項目，上月完成補地價手續，涉及補價金額19.74億元，每方呎樓面補價2,305元，料為新界區最大宗農地轉商業發展的補地價個案。新地上周五微升0.1元收市，報114.6元，結束3連跌走勢，周一早段窄幅上落，未見明顯方向。分別有逾20萬元和近50萬元在上周五淨流入其好倉和淡倉。

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