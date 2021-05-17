大宗商品升唔停！出口國股市看俏　澳洲經濟勢扭頹勢

全球疫情防控形勢好轉，通脹預期升溫加劇大宗商品價格攀升，除了惠及大宗商品的廠商外，這些商品出口國的經濟亦因而受益，收入增加有助這些國家補貼刺激經濟的支出，更有望支持當地股市。

國際鐵礦石及銅價上周再再創新高，佔全球鐵礦石出口逾五成的澳洲，就因商品價格火熱而扭轉了財政狀況。澳洲上周估計，截至6月止的一年預算赤字為1,610億澳元，低於半年前估計的近2,000億澳元，財政改善主要歸功於管控新冠肺炎疫情出色及刺激方案的影響，更重要的因素，是中國內地的需求強勁，其擴大採購進一步推升了鐵礦石的價格。

商品生產國的收入有所提升，可用來支付抗疫醫療費用和其他支持經濟的措施，借貸金額因而降低，未來經濟抗震能力也將增強。商品價格上揚也能推動當地股市，推升必和必拓、力拓等當地採礦企業的利潤。美國、俄羅斯及中東的石油生產商，也可望因類似趨勢而受惠。

追溯至十多年前，也曾出現過上述出口國受惠的狀況。當時，中國內地的龐大基礎設施支出，以及其他國家急於從金融危機中復甦，大宗商品水漲船高，澳洲、智利等商品出口國明顯受惠。

●乾旱疫情夾擊 印度茶葉價格看升

除了大宗商品以外，其他商品價格也繼續攀升。嚴峻乾旱天氣與疫情惡化雙重夾擊下，作為全球第二大茶葉生產國的印度，正面臨產量下滑與採茶作業停滯的威脅，恐再推升茶葉價格上揚。

印度疫情持續升溫，外媒報道指，印度政府試圖防止疫情蔓延至全國800處產茶區之際，印度茶葉協會表示，重要產茶區阿薩姆邦至少有90座茶園通報確診病例，並有許多已宣布的封鎖區。茶農警告，若未能控制住疫情，可能衝擊茶葉收成季並推高價格。

阿薩姆邦和西孟加拉邦是大吉嶺紅茶的重要產區，兩地均通報新冠病例數激增，專家表示，這兩個地區日前舉行的地方選舉，助長疫情的擴散。勞工團體將確診數劇增歸咎於茶園內狹窄的工作環境。

產量下滑造成印度茶葉價格在去年升見歷史新高，致使肯亞和斯里蘭卡在茶葉出口市場取得競爭優勢。商品數據公司Mintec分析師伊多尼博耶表示，印度產茶區最近遭受的衝擊，將使斯里蘭卡等茶葉生產國有機可乘，向俄羅斯等茶葉消費大國銷售更多茶葉。

嚴峻乾旱正威脅阿薩姆邦和印度東北部的茶葉生長，茶葉貿易商芮斯表示，北印度3月的茶葉產量為4,700萬公斤，雖高於去年，但仍低於疫情爆發前的一年，2019年3月收成的6,000萬公斤。據Mintec，印度加爾各達4月茶葉拍賣價為每公斤287.5盧比，較一個月前漲逾40%。