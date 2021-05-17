CFA協會設SPAC工作小組　探討投資者保障及公平問題

特許金融分析師(CFA)協會宣布，成立特殊目的收購公司(SPAC)工作小組，探討SPAC對投資者保障、企業管治和市場誠信等各方面的影響，從而提出相應建議，將於2022年初發表研究報告，向美國以至全球監管機構和政策制定者提出政策建議。

CFA協會總裁兼首席執行官傅孟琳(Margaret Franklin)表示，該會計劃與來自不同領域的專家，共同研究實踐SPAC的最佳方案，以及需要加強監管的領域。

她指，SPAC熱潮席捲全球，期望全面探討投資者保障及市場公平性等問題，相信此工作小組將能為美國以至全球監管機構提供見解。

事實上，不少監管機構已加強監管SPAC及相關披露的要求。CFA協會亦指出，由SPAC衍生的潛在顧慮多，包括SPAC保薦人經驗是否足夠；未能完成併購的SPAC若不能退回全數投資，或令上市後買入SPAC的散戶虧本；相比傳統新股發行，SPAC的披露相對寬鬆；面對其他SPAC及私募基金的激烈競爭，或令SPAC付出過高的併購代價；併購時若有更多資金加入或會攤薄日後回報。

SPAC工作小組將由市場參與者、SPAC從業員、交易所代表、學術界及法律界專家組成，目標是於未來一年進行季度討論，研究SPAC的結構特徵和披露要求、相關上市標準、銷售實務、內在利益衝突，或具誤導成分的業績等。隨着其他市場開始引進SPAC，工作小組亦將審視SPAC在全球普及程度。