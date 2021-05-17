「葉飛風暴」襲A股！小型股風聲鶴唳…

內地昔日的過氣冠軍私募基金--葉飛，在上一輪牛市經歷了熔斷行情之後，其公司倚天投資直接被注銷，隨後做起了資金中介，撮合一些人以「市值管理」名義操縱股價。誰知道這一次遭遇了「黑吃黑」，一怒之下一拍兩散，在微博實名爆料揭露上市公司與盤方合謀，並牽扯出多家上市公司以及機構。

事緣葉飛在微博上發文指，中源家居市值管理找的盤方蒲某迪向他提供上市公司200名股東名冊等資料，提出鎖倉代持，並許諾股價拉升30%，讓他的下家公募基金和券商資管購買公司股票。下家3月31日1,500萬元買入後，股價不斷下跌使其出現較大損失，隨後盤方賴賬不付尾數。

捲入這股「葉飛風暴」名單的部分公司，被股民喻為「葉飛概念股」：包括中原家居、起步股份、ST眾泰、力鼎光電、眾應互聯、通裕重工、辰安科技、凱盛科技、維諾信、東方時尚、天宜上佳、今創集團、國軒高科、昊志機電、華鈺礦業、利通電子、祥鑫科技、隆基機械、法蘭泰克。

受相關消息打擊，今A股中一些市值小於20億的績差股形成利淡，ST板塊掀跌停潮，其中ST天山、ST聚龍、ST金剛等創業板個股跌幅超14%。ST股目前普遍市值較小。據統計，截至上周五，兩市風險警示股票(含ST股和*ST股)超過220隻，平均市值僅約35億元人民幣，相較之下，A股市場上市公司整體平均市值則在百億元以上。據統計，上述風險警示股票年初至今平均日均成交額不足1,000萬元，而A股市場整體上市公司年初至今平均日均成交額則在2億元左右。

據葉飛爆料涉與其所指市值管理有關聯的還有4家券商，分別是申萬宏源、民生證券、恒泰證券、天風證券。當然，這些事情仍有待中國證監會調查才知道真相。

這股「葉飛風暴」正要在A股掀起一場腥風血雨，業界指出，這些「市值管理」的股票大部分是小市值公司，由於流通市值太小，股價容易被操控。中證監出手調查後，或引發大量資金出逃這類小市值公司股份。

媒報道，因應相關風險，有券商下達內部指示，從今(17日)起，股票研究開倉對象須具200億以上的市值要求，另外要求必須複合20日平均日成交額5億以上，如若發現接盤垃圾股事件，會將相關責任人移送司法機關云云。正因如此，這次「葉飛風暴」傷的不至是小市值股，中市值股亦會當災，皆因會掉在一個死循環裏：因為市值太小，所以機構不覆蓋不配置；又因為機構不覆蓋不配置，導致市值就會更小，大批中市值股或因此而被徹底打入冷宮。

據報，葉飛爆料的所謂「市值管理」，其實說白了就是操縱股價，雖然這條產業鏈已經存在了超過10年，但一直在灰色地帶運作，一般是大股東為套現而減持或質押所採取的模式。具體是先跟股東一方談好包括雙方出資金額、收益分成等在內的計劃安排，隨後葉飛這樣的資金掮客通常會聯合基金和券商資管大量買入上市公司股票，拉抬股價，上市公司配合出利好消息進行股價拉升，讓接盤的公募、私募基金和券商資管也有利可圖，同時資金方接盤鎖倉。

最後大股東套現的資金再跟資金方管理人按此前說好的比例分配。報道引述葉飛稱，上市公司通過這種「市值管理」方式找的接盤方往往是公募基金和券商資管，接盤股票持有期限在1至3個月，很少去找私募基金接盤，認為私募基金不可控；中間人和代持方均能得到一部分中間費，但大頭還是歸代持方，中間人拿到的比例在千分之5到百分之1之間。

中證監昨表示，針對近期媒體報道有相關方涉嫌合謀實施不法行為等問題，根據交易所核查情況，證監會決定對相關帳戶涉嫌操縱利通電子、中源家居等股票價格立案調查。下一步該會將重拳打擊肆意妄為、逃避監管的各類操縱市場行為，對於上市公司及實控人、私募基金、公募基金等相關機構和個人從事或參與的，並將會同公安機關依法徹查嚴處，絕不姑息。該會又表示，歡迎市場各方特別是了解情況、掌握證據的人士，通過常規渠道舉報證券期貨重大違法犯罪線索，共同維護資本市場良好秩序。