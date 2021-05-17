道期跌100點 金價高見1855美元
2021年05月17日 16:18
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美匯指數反覆處90.35；港匯處7.7673；離岸人民幣(CNH)報6.4438；美元兌日圓報109.27；歐元企1.2139，英鎊處1.4093。金價高見1,855美元。布油68.84美元，紐油報65.52美元。道指期貨跌100點。
●市後關注點
-20:30 美國5月紐約製造業指數
●恒生指數收報28,194點，升166點。國企指數收報10,503點，升98點；科技指數收報7,699點，升134點。主板成交1,456億港元。大型科網股撐市，騰訊重上600元，收報600.5元，升3%。美團漲4%，收報254.2元；阿里巴巴升0.39%；小米集團升1.16%。https://bit.ly/3fm7qui
●順豐房託首日掛牌，收市潛水逾16%，每手帳面蝕820元。
●滬綜指重上3,500點，收市升0.7%。https://bit.ly/3tU9yhQ
●諾貝爾得主克魯格曼：不用害怕通脹，分析指美股調整或有限。
●比特幣挫逾8%企4.4萬美元水平，馬斯克澄清沒有沽貨。
●傳AT＆T將併購Discovery，新公司市值逾1.1萬億元。
●LG擬未來3年投資7.8億元，開發先進AI技術。
●大宗商品升唔停！出口國股市看俏，澳洲經濟或扭頹勢。
●泰國首季經濟負增長2.6%，疫情惡化令復甦步伐添變數。
●疫情反彈，新加坡經濟復甦勢頭又再逆轉…
●疫情恐慌打擊，台灣股匯雙殺！
●中國經濟：
-中國4月社會消費品零售總額按年增17.7%，遜預期。
-廣州4月新盤按年漲價9.9%，二手價飆近13%。
-深圳市常住人口1,756萬 十年增713萬或68%
-中國去年對上市企業補貼飆至2136億人幣，創新高。
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