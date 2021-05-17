港人移民意欲下跌　反映難對港樓有大影響

美聯移民顧問與美聯環球進行「港人移民取態及置業資金調查」，結果顯示，相比去年7月英國公布BNO最新移民方案後進行的同類型調查，有意移民的受訪者數目下降5個百分點，只有約23%受訪者將會賣出自置物業，以換取移民及投資資金，反映移民風氣對本港樓價難有大影響。

調查由經絡按揭轉介於5月上旬至中旬透過網上調查進行，收回近300份問卷。調查發現，有51%的受訪者有意移民，較去年7月錄約56%為低。

至於受訪者的「移民或海外置業主要資金來源」，未買海外物業的85%受訪者中，約39%受訪者是源自「個人儲蓄」，其次佔28%為「加按」個人持有的本地物業獲得資金，兩者合計已接近7成。相反最受市場關注，以賣樓套現作主要資金的受訪者則比例有限。

此外，目前擁有海外物業或已移民的約15%受訪者，當中43%的買家指，資金主要來自加按本港持有之物業，約36%買家則指資金來自儲蓄，選擇賣樓套現作入市資金的買家僅14%。

美聯移民顧問高級策略總監鄭天殷指出，數據反映傾向保留香港物業，未必會出售手持單位套現，可見移民風氣對本地樓市應不會造成太大的影響。現時多國的移民政策雖然十分寬鬆，但畢竟移民是重大決定，當中涉及的事業及子女學業等問題，故不足一年，有移民意欲的受訪者略見下跌，隨着市民對移民海外所遇到的問題有更大了解，不排除有意移民的港人或進一步回落。

至於最受歡迎的熱門移民地點，繼續由熱門「英國」以約51%居首，相信原因之一是英國早前公佈最新BNO持有人移民安排，令移民意欲增加。約33%受訪者選擇澳洲，而傾向移民或投資於加拿大及台灣的受訪者，分別佔比近27%及約21%。