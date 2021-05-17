馬斯克幣圈掀風雨　證交會今次又管唔到？

美國人送走了用Twitter治國的前總統特朗普，如今電動車生產商特斯拉(Tesla)行政總裁馬斯克(Elon Musk)似乎繼承了狂人「亂噏」本色，他近期對虛擬貨幣的評論，使到「幣圈」掀起一場腥風血雨。

最新例子要數馬斯克用「確實(Indeed)」回應對特斯拉將沽售比特幣的質疑，導致比特幣跌幅超過跌幅超過8.6%。再之前他評論狗狗幣是騙局，但幾個小時後，他的商業火箭公司SpaceX卻宣布將接受狗狗幣付款。

類似的「亂噏」例子其實還真的不少，他分享一則呼籲大家購買GameStop股票的貼文連結，助長了股市亂象、也曾經推薦通訊App Signal，而使到投資者錯誤地買入了設備製造商Signal Advance的股票。

或者有人會問，馬斯克的言論是否不受監管？答案是，想管也管不到。

事實上，馬斯克曾經在2018年8月發文稱要將特斯拉私有化，推動特斯拉股價飆升，並因此受到了美國證券交易委員會(SEC)的2,000萬美元罰款，SEC當時還命令特斯拉審查馬斯克就公司所作出的任何重大聲明。

不過馬斯克又怎會輕易管得住把口，幾個月後，SEC指摘馬斯克發表了一條未經審查的關於特斯拉生產前景的貼文，違反了和解協議。馬斯克的律師對此提出異議，SEC隨後只能收緊了和解協議，詳細列出了一些事項，馬斯克在沒有獲得批准的情況下不得就這些事項發布評論。

對於今次馬斯克掀起的「幣圈」風浪，SEC只是給出了非常官方的回應，稱SEC和美國交易所正在「監視整個受監管市場的可疑活動」，當局有否進一步行動，仍然是未知之數。