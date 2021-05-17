東涌東環套三房鬆綁即沽 帳賺10萬料蝕使費

樓市走勢向好，但仍有個別屋苑近年樓價上升乏力，其中東涌東環套三房單位以878萬元售出，原業主持貨滿3年鬆綁沽貨，帳面僅獲利10萬元，扣除使費需損手離場，若計及期內的租金收入，則料大致平手。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●小西灣藍灣半島9座低層G室，實用面積約653方呎，三房連套房間隔，望球場海景，獲買家以1,220萬元承接，實用呎價約18,683元，創屋苑同類單位新高價。

●北角海峰園崇峰閣中層D室，實用面積約620平方呎，兩房間隔，去年7月放盤叫價1,200萬元，減價17萬元後，以1,183萬元易手，實用呎價約19,081元。

●西半山寶翠園1座高層H室，實用面積約1,447方呎，四房連雙套房間隔，單位早於2019年11月放盤，原叫價4,900萬元，最後提價至4,928萬元沽出，實用呎價約34,057元。原業主於2011年9月以約2,950萬元入市，現轉售帳面獲利約1,978萬元，物業升值約67.1%。

●西灣河鯉景灣逸康閣高層E室，實用面積約544方呎，兩房間隔，叫價約980萬元，議價後以約953萬元成交，實用呎價約17,518元。原業主於2017年2月以約768萬元購入物業，是次轉售帳面獲利約185萬元。

●西灣河逸濤灣2座中層C室，實用面積約737方呎，三房連套房間隔，成交價1,898萬元，實用呎價約25,753元。

－－－－－－

九龍區

●土瓜灣迎豐低層A室，實用面積約263方呎，一房間隔，連約255方呎平台，單位原以月租1.35萬元租出，租客更願意一次過支付半年租金，不過近日單位獲買家洽購，業主決定趁好價沽貨，不惜撻租轉賣，終以約585萬元成交，實用呎價約22,243元。

●九龍灣德福花園I座低層3室，實用面積約538方呎，兩房間隔，外區上車客睇樓僅1日即承接自用，成交價795萬元，實用呎價約14,777元。

●長沙灣碧海藍天6座高層H室，實用面積約588方呎，三房間隔，去年6月開價1,100萬元放售，本月初調整叫價至1,080萬元即獲洽購，最後以1,060萬元沽出，實用呎價約18,027元。

●將軍澳區本月暫錄約172宗成交，其中東港城佔5宗，全屬兩房成交，屋苑5座高層F室，實用面積約466方呎，兩房間隔，議價後以782萬元售出，實用呎價約16,781元。原業主於1998年9月以254萬元入市，現帳面獲利528萬元，升值逾2倍。

●長沙灣泓景臺本月錄約3宗買賣，與上月同期相若，屋苑6座極高層A室，實用面積約480方呎，兩房間隔，以960萬元放盤，兩個月後獲外區客洽購，議價後減至約958萬元成交，實用呎價約19,958元。

－－－－－－

新界區

●青衣居屋青華苑E座中層8室，實用面積約401方呎，兩房間隔，望山景，去年12月底開始放盤，已補價自由市場叫價488萬元，議價後減價13萬元或約2.7%，最後以475萬元成交，實用呎價約11,845元。

●荃灣朗逸峰9座中低層B室，實用面積約931方呎，屬三房連套房間隔，連兩個車位以1,315萬元易手，實用呎價約14,125元。原業主於2003年6月以約259.9萬元購入單位，現轉手帳面獲利約1,055.1萬元，升值近4.1倍。

●元朗加州花園芙蓉徑單號屋，實用面積約967方呎，三房連套房間隔，去年叫價1,150萬元，最終略減至1,140萬元易手，實用呎價11,789元。

●荃灣麗城花園本月暫錄得7宗成交，包括1期1座低層A室，實用面積約644方呎，三房連套房間隔，業主自住多年，今年3月以790萬元放盤，累減30萬元，以760萬元沽出，實用呎價約11,801元。

●天水圍嘉湖山莊賞湖居3座低層F室，實用面積約449方呎，兩房間隔，獲上車客即睇即還價，業主象徵式減價1萬元，即以534萬元成交，實用呎價11,893元。

●東涌東環5A座高層2室，實用面積約644方呎，三房連套房間隔，叫價890萬元，減價12萬元，以878萬元沽出，實用呎價約13,634元。原業主於2018年5月以868萬元一手購入單位，最初自住，後來轉作出租用途，持貨3年帳面僅獲利10萬元或1.2%，扣除使費需損手，若計及期內租金收入，料大致平手離場。

●屯門大興花園2期5座低層E室，實用面積475方呎，減價10萬元，獲區內換樓客以560萬元一筆過承接，實用呎價約11,789元。