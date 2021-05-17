道指早段跌79點　Coinbase挫逾6%

通脹疑慮加上部分亞洲地區疫情惡化，美股周一早段偏軟，道指跌79點，至34,303點；標指跌13點，至4,160點；以科技股為主的納指跌104點，至13,325點。

美國電信業巨頭美國電話電報（AT&T）宣布，將分拆旗下華納媒體（WarnerMedia），並與紀實節目王國Discovery合併成獨立的新公司。AT&T股價早段漲3.94%至33.51美元；Discovery股價早段飆19.32%至36.68美元。

虛擬貨幣比特幣(Bitcoin)自4月中高位急挫近3成，虛擬貨幣交易平台Coinbase股價早段挫6.32%至242.03美元，失守4月上市時的250美元參考價。

Mott Capital創辦人Michael Kramer發文指，比特幣的走勢，或顯示整個市場的風險情緒正在發生變化，又指出美股最近的一個特徵是，樂觀情緒正在顯著減弱，包括反映中小型股表現的羅素2000指數上周跌2.1%，是自3月26日以來最大單周跌幅。

不過，星級分析員Tom Lee認為，虛擬貨幣的跌勢不會衝擊股市，維持標指年底目標價4,400點，即較現水平再漲7%至8%。他指出，市場上周曾嘗試崩盤但失敗收場，市場並未出現恐慌，下半年更有機會反彈。