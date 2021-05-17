德勤辭任保利協鑫能源核數師

保利協鑫表示，審核委員會之前收到德勤在今年4月9日發出的核數師函，指在執行2020 年度業績審計期間遇到了一個問題，乃公司之一家附屬公司江蘇中能訂立的一份工採建合約，並已支付預付款項5.1億元(人民幣‧下同)。該預付款項已於集團截至2019年12月31日止年度的經審核綜合財務報表以及截至2020年6月30日止6個月的未經審核中期綜合財務報表中列報。

繼今年4月6日工採建合約終止後，公司已於較早時以現金形式，收到工採建合約總承包商退還共計4.95億元的預付款。這筆款項佔江蘇中能為工採建合約目的支付的預付款約97%。餘額為工採建合約產生的費用，該費用將不會退還予江蘇中能。公司亦於本月7日聘請了法務會計師進行法務核查，以回應德勤在核數師函中提出的關注事項。

不過，截至辭任函日期，公司與德勤並未能就法務核查的工作範圍達成共識。德勤並未根據上市規則相關條文發出任何相關確認書，並在其辭任函中指出，就前段所述事項以及由於彼等尚未完成對集團截至2020年12月31日止年度的綜合財務報表的審核，無法確認是否還有其他需要提請公司證券持有人或債權人注意的事項。