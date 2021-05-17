【產經評論】亞太疫慌中國穩　產業鏈勢再洗牌

原以為新冠疫苗面世，全球疫情會逐漸平復過來，詎料天不從人願！踏入次季，先是印度失控大爆發，繼而是菲律賓、台灣、新加坡、馬來西亞、越南等多個亞太經濟體疫情集體惡化，被迫再度收緊禁聚令，甚至封城，經濟復甦之勢斷裂，更令近年全球製造業產業鏈「去中國化」遇挫。所謂風水輪流轉，中港近日因疫情緩和及疫苗充足，股市抗跌力較佳，整個產業鏈隨時又再大洗牌！

這幾年中美大打經貿戰，加上疫情最先在中國爆發，不少跨國企業為了規避天災人禍風險，都為產業鏈實施「去中國化」，將原先設在中國的部分生產線，遷往其他亞太經濟體如越南、印度、泰國等地。可如今多個亞太經濟體備受新一波疫情衝擊，包括一直被視為有潛力取代中國「世界工廠」地位的印度，疫情之惡劣令全球目瞪口呆；被視為全球防疫「典範」、今年以來受惠全球晶片荒的台灣，如今亦告失守，多地停工。如是者，除中國以外，亞太區內兩大高端科技及傳統製造業基地，如今皆在疫情衝擊下陷入經濟停擺危機。

再看，在金融服務領域佔優的新加坡、備受外資廠商青睞的越南，亦面對新一波疫情爆發。單是這4個地區，掌握着全球大部分產業命脈，再加上對中國態度反覆的菲律賓、顯現制華之心的馬來西亞等，近期皆紛紛面對疫情大爆發之苦，遇上疫苗不足，亂局未知如何收拾，經濟再受重擊是必然。人算不如天算，此刻能額手稱慶的，相信是隨遇而安、未有完全將生產線撤出中國的廠商。投資者看在眼內，到底「去中國化」是否可行？區內是否更需要擁有中國這個既兼備疫苗產能完善，又是世界第二大經濟體的國家繼續穩定支撐需求，有更大的融合，才能走出這場世紀疫情？答案是毫無疑問的。見到近日中港股市表現，人民幣匯率靠穩，相信部分原因正與有區內避險資金流入有關。

也許上述情況是美國拜登政府最不願意看到的，近日歐美多地正嘗試放寬防疫措施，逐步重啟經濟，偏偏遇上以巴衝突令中東局勢升溫，亞太區「盟友」的疫情又日趨嚴峻，足令拜登政府懊惱不已。就在此刻，傳來歐盟同意將暫停對部分美國金屬產品加徵關稅，以便為雙方尋求解決方案創造條件。如此巧合，相信美國在枱底落足工夫。面對一場為時較預期更長的世紀疫情，全球的態度不是合力迎戰，而是繼續分道揚鑣，試問經濟怎能走出困局？最終確實難免一戰。