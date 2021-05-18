航空企疫下奇招拓商機　進一步投資「太空」？

印度疫情仍未受控，亞太地區逐一淪陷，星港旅遊氣泡再被推遲，對航空業而言是噩耗。代表業界的國際航空運輸協會(IATA)已將疫情帶來的影響評估愈調愈高，意味完全復甦無期，業界只能把握「創意」，同時預示投資者若看好「天空」，倒不如進一步投資「太空」！

【芬蘭航空】飛機餐超市有售

疫情衝擊下，芬蘭航空(Finnair)為度過危機，去年10月將機上餐點改裝後在超市出售，廣受好評，令該公司的飛機餐已在外送服務平台上架。

有別於這些把民眾帶到機場體驗「類似旅行」的模式，芬蘭航空順應疫情下隨時都可能宣布封城，乾脆把「飛行的滋味」送進民眾住家附近的超市，現在還可以直接送到家。

●攻商務艙菜式 強調永續性

芬航去年推出以商務艙餐點為基礎的「地面套餐」，在國家門戶赫爾辛基國際機場所在地萬塔的超市試賣。融合芬蘭風味與傳統日本料理元素的手作餐點，一推出就大受芬蘭消費者歡迎。該公司還舉辦快閃餐廳活動，讓消費者透過在地面享用飛機餐，重溫乘飛機旅行的樂趣。

有鑑於地面套餐的推出吸引許多新顧客，芬航將餐點在外送平台上架，服務更多消費者。「芬航滋味」(Taste of Finnair)除了主打商務艙等級的菜式外，餐點的「永續性」也是吸引芬蘭消費者的重要特色。所謂「永續性」，即大量使用芬蘭本土的自然食材，若是無法在當地取得食材，也會多數選擇符合永續發展概念的產品。此外，包裝一律使用可回收的材料。除地面套餐外，芬航也將招牌藍莓汁量產，並在芬蘭超市上架。

該公司今年1月載客量按年大減92%，但據目前疫苗注射的狀況，預計在夏天可重開60條航線。

芬航空廚副總裁Marika Nieminen表示，為了讓公司在疫情下可繼續營運、員工不會失業，想出這個辦法，想不到卻成了空廚的穩定業務，往後將繼續經營地面餐點，研發更多產品。

疫情影響全球旅遊業，多數航企面臨大量裁員、出售飛機等同時，航空業須發揮創意，才能創造商機。

【澳洲航空】推機上賞月撲水

受累經歷逾年的新冠肺炎疫情，全球航空業重挫，為增加收入，各航空公司積極想辦法吸客。5月26日為「超級月全食」，澳洲航空(Qantas)最新趁勢推出「帶我去看超級月全食」的活動，商務艙票價每位盛惠1,499澳元(約9,145港元)，將有100個座位。

據悉，5月26日當天是「月全食兼超級滿月」，月亮看上去更大和更亮。期間，受太陽光折射影響，月亮會呈現暗紅色。

當日流程是乘客於悉尼澳航休息室集合，一起吃小食和喝飲料，以及進行一些娛樂活動，之後一起登機。航機將飛至4.3萬呎高空，即為787飛機的最高巡航高度，於空中欣賞超級月亮，同時會有天文學家在現場講解，保證乘客不會一頭霧水。

事實上，自疫情以來，邊境關閉、旅行受限，世界各地航空公司不斷推出創新活動吸客，以維持財路。之前新加坡航空推出A380飛機上用餐，泰國航空公司的曼谷總部則臨時開設了餐館，澳洲航空更開始出售商務艙睡衣及退役747飛機上附設食物的餐飲推車。

●IATA料行業今年蝕3720億

不過，上述收入遠遠未能幫助航空業走出困境。IATA上月估計，今年全球航空營運商虧損477億美元(約3,720億港元)，並悲觀地指出行業所遭遇的危機「在時間和深度上會超出所有人的預期」。

【太空業】創投額飆近倍破紀錄

談及航空業，將來商機可能就在「太空」！數據顯示，商業太空企業正吸引創紀錄的資金流入，據追蹤太空產業每季集資交易的Seraphim Spacetech指數顯示，截至3月底，該領域的總創新投資金額一年激增95%，至87億美元(約678.6億港元)，創歷史新高。

報道指出，自馬斯克創辦太空探索科技公司(SpaceX)後，推出可重複使用火箭，大幅節省了前往太空的成本，帶動太空探索熱潮，也吸引投資者大舉湧入該市場。

●無人機飛行的士投資激增

其中，SpaceX和OneWeb公司的集資規模最大，兩家公司共籌得42億美元(約327.6億港元)，已佔半數；OneWeb是布局低軌衞星網絡的衞星公司，去年經歷破產後，被英國政府與印度巴帝集團(Bharti)收購。此外，投入無人機、飛行的士相關事業及商業太空公司的民間資金，過去一年以來也激增52%，至41億美元。

專注航天科技的創投公司Seraphim Capital首席投資官James Bruegger說，自疫情爆發以來，湧進太空領域的民間資金已翻一番，投資規模驚人，意味民間投資者實實在在明白太空商機，「我相信這刻是分水嶺」。

航天事業也受到特殊目的收購公司(SPAC)的現有資金支持。截至3月31日止的一年，有11家太空SPAC宣布成立，承諾將在太空產業投資逾70億美元。