東方日報B1：港股靠科企抗跌　台灣慘絕亞太

風水輪流轉！去年榮獲新冠肺炎「防疫模範生」美譽的台灣及越南，近期本土確診案例大增，令市場憂慮全球晶片及製造業供應鏈受害。其中，台股已由高位累瀉逾一成。反觀內地及香港疫情緩和及疫苗充裕，加上可受惠外圍資金回流，股市近日反見強勢，令亞太區股市走勢起了微妙變化。

●北水連撐恒指5日 騰訊重上$600 美團飆

亞太區「防疫模範生」台灣、南韓等陷入疫慌，即使內地公布的最新經濟數據未如理想，也無礙中港股市在抗疫較佳下上揚。恒生指數周一(17日)高開102點後，曾升240點，高見28,268點，之後升幅一度縮窄，其後隨着A股反覆向好，午後大市重拾動力，最終收報28,194點，升166點或0.59%；國企指數升98點或0.95%，收市報10,503點。

恒生指數公司將於周五收市後公布藍籌股季檢結果，中金表示，由於明年中前恒指成分股將由目前的55隻增至80隻，故料將會在此次調整中開始逐步擴充股份，消費、醫藥和科技行業的覆蓋度或將明顯提升，成為最大贏家，且新上市公司獲納入的可能性增加。

至於後市，大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑表示，近期港股對A股敏感度較高，加上通脹憂慮下科技股未重現真正升浪，故料恒指在28,800點有明顯阻力，支持位則在27,500點。

港股美國預託證券(ADR)周一早段靠穩，滙控折合報48.46元，較港收市低0.09元；騰訊報602元，較港高1.5元。按比例計，相當於恒指升2點。

滬綜收復3500關 深市揚

內地股市方面，滬深3大指數周一高開後持續上揚，齊齊錄得兩連升。滬綜指重上3,500點關，收市升27點或0.78%，報3,517點；深成指漲247點或1.74%，收報14,456點；創業板指走勢最強，升78點或2.6%，收報3,112點。滬深兩市成交合計9,300.46億元人民幣，外資透過滬、深股通合共淨買入25.78億元人民幣。展望後市，內地專家憂慮通脹多於疫情，估計上升空間有限，傾向橫行整固。

●台股跌473 官方未擬托 外資反掃貨

天意弄人，亞太區半導體領先者皆受累疫慌，在科技股領跌下，股市疲憊不堪！日本、南韓、台灣3地新冠肺炎確診數字要麼急增，要麼仍處高位，拖累3地股市應聲插水！台灣周一一度上演「股匯雙殺」，台股收市大跌473點，過去6個交易日，有5日跌市，令市場關注官方基金會否入場托市，周一晚當地的財政部緊急召開臨時記者會，表明暫不進場，但會密切關注，而外資則趁勢加碼掃入台股。

台股周一最多曾跌3.8%或667點，收市仍跌2.99%，報15,353點，慘絕亞太區；成交額4,801億元新台幣，較上周的7,800億元新台幣水平明顯回落，由於沽壓不算重，成當地政府暫抱觀望的原因之一。當局大派定心丸，表明必要時會召開會議商討「出手」與否。事實上，台股雖連日下挫，但大戶不如散戶般驚恐，外資、基金、券商3條大水喉合計淨買入324億元新台幣股份。若計及內地資金，流入額度達334億元新台幣。當地銀行業稱，未見外資大舉流出，市場對台股後市仍有信心。

當地財金專家也表示，以南韓、印度疫情來看，台股短期跌幅已達12%，比南韓的6%及印度的7%更傷，反映台灣市場以電子科技產業佔多，而市場擔憂的是疫情影響電子製造業，尤其當下晶片荒，故跌幅大於其他地區，惟反應也明顯過敏。事實上，相比同為「防疫模範生」的越南疫情雖同樣嚴峻，但股市僅微跌0.6%。

鑑於市場憂心忡忡，台灣正加緊控制疫情，「護台神股」台積電收市後宣布執行分組分流及居家辦公，將減少跨晶片廠的人員流動，確保正常產出。該股周一跌1.44%，已跑贏大市，估算單日市值蒸發2,082億元新台幣(約575.33億港元)。

匯市方面，新台幣兌每美元連續第5日收貶，報28.042元，再次下試逾3周低位。當地外匯交易員指出，新台幣拋售壓力已漸弱，料貶值壓力得以緩和。

同是半導體強大地區的日本股市命運類似，日經指數周一雖高開，但之後因疫情陰霾不散，加上有指境內變種病毒擴散，拖累收市轉跌近1%，失守兩萬八關，報27,824點。三菱日聯證券稱，美股強勁也帶不起日股，足見確診個案加上疫苗接種率太低已影響商業信心，也令市場急於沽出重磅股。三井住友信託資產資深研究經理Naoya Oshikubo認同，並指變種病毒恐導致日本經濟活動續放緩。

南韓方面，由於當地也依賴台灣供應半導體，故台灣疫情惡化，晶片廠憂被迫停產，兩大晶片巨頭周一均告跌，三星電子收跌0.62%，SK海力士跌0.84%。南韓KOSPI指數亦收跌0.6%，報3,134點。

值得留意是，「最弱亞幣」日圓年內挫5.69%；韓圜貶值3.51%，短期缺乏利好因素下恐反彈乏力。