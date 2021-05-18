美股道指收跌54點　Coinbase挫近4%

全球新冠肺炎疫情形勢反彈，使風險投資偏好下降，美國股市周一(17日)受壓。道指收報34,327點，跌54點或0.16%；標指收報4,163點，跌10點或0.25%；納指收報13,379點，跌50點或0.38%。

大型科技股個別發展，亞馬遜收漲1.47%；蘋果公司、Netflix則分別下跌0.93%和0.9%。

上周美股錄得連續第四周下滑，當中投資者對加息的擔憂導致科技股與增長股繼續下滑。標指創2月底以來最大周跌幅。

CMC Markets的Michael Hewson表示，隨着經濟重新開放的下一階段進入視野，我們看到了企業和消費者信心反彈的進一步迹象，然而，擔心印度新冠疫情的爆發可能會緩和這種情況，這可能會威脅到放鬆時間表和下個月重新開放的下一階段。

虛擬貨幣比特幣(Bitcoin)自4月中高位急挫近3成，虛擬貨幣交易平台Coinbase股價全日跌3.92%，收報248.24美元，失守4月上市時的250美元參考價。

Mott Capital創辦人Michael Kramer發文指，比特幣的走勢，或顯示整個市場的風險情緒正在發生變化，又指出美股最近的一個特徵是，樂觀情緒正在顯著減弱，包括反映中小型股表現的羅素2000指數上周跌2.1%，是自3月26日以來最大單周跌幅。

不過，星級分析員Tom Lee認為，虛擬貨幣的跌勢不會衝擊股市，維持標指年底目標價4,400點，即較現水平再漲7%至8%。他指出，市場上周曾嘗試崩盤但失敗收場，市場並未出現恐慌，下半年更有機會反彈。