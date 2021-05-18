中創環球擬就清盤呈請商議和解

該聆訊前，公司之董事會及其代表人一直努力聯絡姚氏及其法律代表，希望與他商議和解及友好解決該事宜，並將於切實可行情況下盡快致力協定共同申請撤銷呈請。同時，公司安排何升偉律師事務所出席上述之聆訊，並且該聆訊確定下一聆訊將於5月24日上午9時30分由一名公司法官主持。

另外，公司接獲吳宜華根據公司清盤程式2021年第50號向高等法院提交呈請，內容關於公司可能因公司無力償債及未能支付其債務共216.57萬元而被高等法院清盤 。該清盤呈請已於5月5日上午9時30分於高等法院聆訊。公司亦安排何升偉律師事務所出席該聆訊。由於吳氏和她的代表律師都沒有出席該聆訊，有關第二呈請的聆訊押後至6月2日下午3時正。

公司指出，與法律顧問將尋求方案，以盡快解決以上等呈請。