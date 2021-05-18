中創環球擬就清盤呈請商議和解
2021年05月18日 07:00
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中創環球(01678)公布，於3月18日接獲姚偉堂根據公司清盤程序2020年第427號向香港高等法院提交之有關香港法例第32章《公司(清盤及雜項條文)條例》的呈請內容關於公司可能因公司無力償債及未能支付其債務共431.1萬港元(另加每日利息876.71)而被高等法院清盤。清盤呈請首次於3月17日聆訊，並已於5月12日下午3時正再次於高等法院聆訊。
該聆訊前，公司之董事會及其代表人一直努力聯絡姚氏及其法律代表，希望與他商議和解及友好解決該事宜，並將於切實可行情況下盡快致力協定共同申請撤銷呈請。同時，公司安排何升偉律師事務所出席上述之聆訊，並且該聆訊確定下一聆訊將於5月24日上午9時30分由一名公司法官主持。
另外，公司接獲吳宜華根據公司清盤程式2021年第50號向高等法院提交呈請，內容關於公司可能因公司無力償債及未能支付其債務共216.57萬元而被高等法院清盤 。該清盤呈請已於5月5日上午9時30分於高等法院聆訊。公司亦安排何升偉律師事務所出席該聆訊。由於吳氏和她的代表律師都沒有出席該聆訊，有關第二呈請的聆訊押後至6月2日下午3時正。
公司指出，與法律顧問將尋求方案，以盡快解決以上等呈請。