林嘉麒：A股回勇皆因經濟數據差？港股或現轉機…

等了又等，A股終於發威。昨日(17日)在亞太地區大多數股市表現疲弱下，A股股指再現動力，上證重上3,500點，創業板亦重上2月底的水平。雖然深圳成指差點點才突破，但升勢有成交配合，短期成功突破相信是時間問題。

部分投資者可能覺得奇怪，昨日公布的多項中國經濟數據較市場失望，升市並不合理。確實，4月份規模以上工業增加值同比實際增長9.8%，按月只是增長0.52%，只算是與市場預期增9.8%一致，未有驚喜。首4月全國固定資產投資143,804億元人民幣(下同)，按年增19.9%，略高預期的增19%，4月按月亦可增長1.49%。

儘管期內高技術產業投資同比增長28.8%，惟去年低基數情況下增長幅度未算突出。而重中之中，內循環的社會消費品零售總額遠遜預期。4月社會消費品零售總額33,153億元，按年增17.7%，遠低預期的增24.9%。如果剔除汽車以外的消費品零售額首4月只增長27.7%，似乎內需購物力有減弱情況。

當然，我們可視之為季節性因素，皆因今年農曆新年較遲，已消化了部分購買力，而且5月初有五一假期，也可能形成延遲消費。不過，留意工業增加值數據就再減分，首4月數值同比增長20.3%，預估為21.1%；4月份工業增加值同比增長9.8%，預估增長10%。整體上，國家4月份經濟數據是不合格。

那麼，市升原因是甚麼呢？就是數據較預期差下，市場在憧憬更多的政策刺激。早於月初，美國非農數據遠較預期差，投資者就不再擔心加息了，上周五美股升也是由於零售數據差過預期。再者，中國一直重視內需。由於今次數據表現差的是零售數據，理論上觸動了內循環的根基，故此中央未來要加大力度推消費有其說理。明顯可見，昨日汽車股、體育用品股、食品飲品股、甚至是早前積弱的火鍋股也跑羸大市，箇中原因應該十分清楚。

市場昨日有另一說法，說憧憬內地放水，惟筆者認為機會極低。首先，內地已不再作大水猛灌已是市場認知，而事實上，央行昨日開展了1年期中期借貸便利(MLF)操作1,000億元，利率為2.95%，利率與上期保持一致，而今次MLF只是對沖本月15日到期的1,000億元MLF，而且自3月以來利率繼續維持2.95%。此外，央行開展7天期逆回購操作100億元，利率仍為2.2%，央行已是連續數月在每個工作日開展逆回購100億元，利率也是維持2.2%。

以往央行如果要「真放水」，大多數是在差數據公布之前，今日只維持一樣水平，足以證明短期內未有放水想法。當然，不放水也不代表世界末日，只有內地流動性充足，未令整體借貸利率急升，人民銀行根本上毋須放水的。相反，財政政策對於投資市場更為正面，由市場主導股市總好比由純粹以資金推動為健康。港股近期表現仍落後於A股，假如內地短期內推行更多刺激經濟措施，港股重上29,000水平機會就大得多了。

宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為香港證監會持牌人士，並未持有以上股份。)