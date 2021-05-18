道指跌54點　金價升上逾3個月高位

●美匯指數跌至90.16；港匯報7.7664；離岸人民幣(CNH)企6.4414；美元兌日圓處109.19；歐元見1.2155，英鎊升上1.4143。金價報1,867美元。布油升至69.58美元，紐油處66.31美元。比特幣跌至4.37萬美元。道指期貨上升。

●道指收報34,327點，跌54點或0.16%；標指收報4,163點，跌10點或0.25%；納指收報13,379點，跌50點或0.38%。

●美國財政部數據顯示，於3月份，日本減少美國國債持有量1.4%至1.24萬億美元，為2020年1月以來最低，日本在3月持有美國國債總量的5.8%，低於2月的5.9%。外國投資者於3月淨流入美國國債1,188.7億美元，創紀錄新高。

●美國聯儲局副主席克拉里達表示，今年美國經濟增長可達6%或7%，勢創35年來最強勁的增速。

●港股ADR指數全日靠穩，按比例計算，收報28,300點，升105點或0.37%。

●即月恒生指數夜期收報28,133點，升43點，低水61點，成交11,468張。

●紐約6月期油收報每桶66.27美元，升90美仙或1.37%；布蘭特7月期油收報每桶69.46美元，升75美仙或1.09%。

●紐約6月期金收報每安士1,867.6美元，升1.6%，創逾3個月高位。

●英國富時100指數收報7,032點，跌10點或0.15%；德國DAX指數收報15,396點，跌20點或0.13%；法國CAC指數收報6,367點，跌17點或0.28%。

●李寧股東將以每股63.3至64.3元價格，配售5,000萬股股份，據周一(17日)收市價68.05元計算，折讓5.5%至7%。摩根大通為獨家配售代理。

●騰訊音樂首季付費用戶增42%。