香港電腦學會：科技專才宜把握虛銀機遇

香港8間虛擬銀行逐步投入市場，憑藉流暢客戶體驗、豐富的優惠和個別創新產品，給市場帶來耳目一新的感覺，亦將加劇金融市場的競爭。報道指，虛擬銀行目前仍處於投資期，需要在激烈的競爭環境中，探索如何確立自身定位及盈利模式，未來前途及發展方向仍有待觀察和探索。

虛擬銀行並非新鮮事，美國於1995年由3家當地銀行聯合成立了全球首家脫離銀行實體網點運營的網上銀行，開業半年就錄得近千萬人次瀏覽量，正式啟動了虛擬銀行的發展道路。兩年後，荷蘭ING集團成立ING DIRECT Bank，創新採用業務操作的網上化加諮詢服務「咖啡店化」等模式，於遠程網上服務客戶的基礎上，又極大提高了用戶對網上銀行的接受程度。

當時的網上銀行主要是由傳統銀行投資建立，被稱為「直銷銀行」。其後，隨着互聯網和通訊技術迅速發展、智能手機普及，催生了新的客戶行為和行業，給網上銀行帶來更多發展空間，虛擬銀行迎來發展爆發期。此時，互聯網企業及多樣化背景的虛擬銀行逐漸成為主流。

除了訊息技術對虛擬銀行發展的推動外，監管政策也給金融創新提供了更加可靠的發展環境。例如歐盟支付服務指令、單一歐元支付區域政策、英國開放銀行政策，以及香港新加坡等地鼓勵金融科技發展等，都激勵當地虛擬銀行發展。

全球現有四十多家虛擬銀行，大部分開設存款業務，很多家開設貸款業務，反映存貸業務依然是虛擬銀行基礎，亦是重要收入來源之一。而ING DIRECT、台灣王道銀行和印度DigiBank等，除存貸業務外，還設有信用卡、保險和理財等多項業務。

特色業務方面，如早年ING DIRECT通過咖啡店諮詢的方式，成功建立客戶對新型銀行的認知與信任；歐洲的Yolt則利用開放應用程式介面（API），形成首家「開放式銀行，為客戶提供查看多家銀行的帳戶餘額、優化資金管理等功能，成功打破銀行間的關係；英國Monzo則針對現代人頻繁出遊的需求，為客戶提供20多個國家的換匯服務和便捷出遊配套金融服務，迄今用戶已經超過430萬。美國Chime銀行精準掌握當地中產客戶的消費習慣及資金需求，按客戶質素提供免費透支「SpotMe」，到下個月工資到帳後還清，令Chime成立短短兩年內便吸納逾650萬客戶。

去年全球出現新冠肺炎疫情，改變了客戶行為，更多地追求遠程虛擬化服務，這有利於虛擬銀行的發展。香港屬於成熟的城市，更是世界級的金融中心，金融科技人才大可透過創新及獨特的虛銀市場定位，在市場中脫穎而出。

香港電腦學會金融科技專家小組召集人林肇業