陳正犖：科技股勢面臨通脹挑戰？

上周美國科技股沽壓再現，納斯達克指數曾經單日急挫逾2%，市場歸咎於美國通脹加劇是指數下跌的原因。留意到由於市場不再假設利率長期處於零水平，美國增長型股份估值逐漸面臨壓力，不久將來新經濟周期復甦或擴展至全球，利率可能會進一步上升。但是利率可能上升，是否代表經濟中的科技發展或科技股前景將步向終結？

從新冠肺炎疫情的衝擊到復甦，美國經濟波動性升至紀錄高位，就業和零售數據顯著震盪，在這個暫時扭曲的經濟中，大家應該預期消費者價格穩定嗎？筆者不認同這說法，讀者不難發現很多暫時性因素會明顯推高通脹。納斯達克指數在2020年上升了47%，部分原因是疫情迫使科技行業強勁發展。目前利率溫和上升，已抵銷了增長股的部分表現。近月價值股相對增長股跑贏(落後行業估值回升至過往平均水平)、利率上升拖累增長股估值、包括SPAC在內的大量新股發行、以及散戶的投資者動態等等，均顯示電玩遊戲、遠程醫療、人工智能等行業股價短期或進一步疲軟。

當然，要在目前大幅加入高估值及正在調整的科技股至投資組合，並不是我們的策略。然而，這股「不可阻擋的趨勢」投資主題，又開始浮現長線吸納機會。雖然視像會議或家用電子產品的投資，可能放緩一段時間，但預計在網絡安全、金融科技和硬件投資方面的支出將繼續增長。同時，盈利亦足以證明大型科技股，應佔被動指數中的重大比重。隨着部分不可阻擋的趨勢，如健康護理科技和金融科技股從近期高位大幅下跌，對於長期投資者而言，或可準備涉足這些領域。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖