別急撈貨！呢隻「股王」嚟緊仲有清貨大減價…

港股近兩日有些反彈，但不少散戶都坐住蟹貨，唔敢點再溝貨了，皆因已經接到怕，想等反彈多些少可以減咁啲磅輸少當贏。筆者就認為，嚟緊呢隻「股王」，可能仲有得跌！

騰訊首季的業績表現，或會向市場發出一個訊息，就係今年科技股的盈利增長會放慢，故眼前估值下調亦來得合情合理，再加上反壟斷法下，多多少少都要付罰款、又要減慢發展速度甚而犧牲一點利潤予用家以回應政策要求，所以今年論經營表現，大環境實在難寄厚望，持盈保泰已算不錯。

基本因素看，股價尚有調整壓力；再看股價走勢，騰訊今轉反彈若然未能企穩600港元關樓上，今浪反彈完成後，下一浸可能好快會見500元邊先至有較大支持。筆者在上月初在騰訊被南非大股東再次減持後亦曾分析，參考南非大股東對上一次減持騰訊後其股價足足跌咗四成多先見底，若然今次又再重演，則股價可能要見380至400元，希望不要言中。

是故，見到近期開始有不少分析話科技股估值已重現吸引力，但筆者就認為，至少騰訊呢雙「股王」唔使急買貨，較理想係等到跌穿500元，先至因應市況部署分注收集，免得過早出手，又要呆呆坐艇…

東網產經專欄作者 帥哥