陳蓓敏：中升控股可看高一線

上周美股三大指數見軟，全周跌幅約1 至2.3%不等。傳有美國國會議員提交520億美元振興美國半導體行業。是耶非耶，不得而知，但遠水不能救近火。美國公布一些經濟數據， 4月進出口物價指數皆見升幅大於預期，兩者指數均按年升逾一成。工業數據乏動力，4月工業生產按月上升0.7%；設備使用率不足75%。5月消費者情緒指數初值跌至82.8，料受新冠病毒和地緣政治影響。美、日、韓三國有意在七國峰會前展開首腦會談；外圍虛擬貨幣大幅回落， 比特幣亞洲時段跌8.75%，失手45,000美元關口。近期特斯拉行政總裁馬斯克頻頻對比特幣作出影响性言論，令其走勢飄忽，波動非常，怕只是會產生蝴蝶效應。

內地公布多項經濟數據，4月社會消費品零售總額按年增長17.7%, 但較首三個月錄得的34.2%升幅有所放緩；首4個月固投資產只升約兩成，較首季25.6% 升幅亦見放緩。市場估計 中國第二季經濟增長約於8%。佛誕假前，內地股市做好；港股料偏靜，恒生科技指數雖見反彈，可惜力度不足。

早前，集團與小鵬汽車訂立合作諒解備忘錄，進一步加快智能電動汽車 銷售發展，前景可看好，可候低吸納，目標價65港元，止蝕位54元。

鴻昇證券資產管理部董事總經理陳蓓敏(證監會註冊編號: ACG 082)