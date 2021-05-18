啟德呎價創新高料持續攀升　THE HENLEY加推入場費759萬起

THE HENLEY I是位置最貼近啟德體育園的全新世界級海濱項目，整個項目分3期發展，坐擁臨海地段優勢，大部分單位可享開揚維港景致。正因位置優越，項目早前以招標形式出售的2座40樓A室特色大宅，實用面積1,350方呎，平台面積635方呎，天台1,176方呎，以成交價8,354.88萬元，呎價61,888元成為啟德新樓王。

事實上近年啟德區地皮皆極受發展商青睞，特別是靠近啟德舊機場跑道區臨海住宅地段，大多以破百億元批出，當中更曾創下每方呎樓面地價19,636元的九龍東賣地呎價歷年新高。此外，投得地皮的發展商大多傾向以豪宅作發展定位，啟德日後勢升格成九龍豪宅區，再配合政府銳意將東九龍打造成香港另一核心商業區，尤其該區前景備受看好下，將帶動整個啟德樓市不斷升溫。

將於本周末加推發售的THE HENLEY I之5號價單涉及73伙，包括33伙低座一房單位，4伙一房連衣帽間單位，32伙兩房連衣帽間及儲物房單位及4伙三房一套連衣帽間及工作間單位，當中望海景和內園景的數量各佔一半，折實平均呎價30,632元，折實售價759.62萬至3,066.7萬元，呎價24,611至34,801元。由於首輪銷售的海景單位只佔可售單位約15%，是次加推海景戶數量大增，同時計及樓層等因素，新價單整體平均加幅約1.5%。

此外，配合樓盤得天獨厚地段優勢，發展商特別精心引入總面積逾3.2萬方呎的住客會所「CLUB HENLEY」，為住戶提供多元化休閒設施。除了室外泳池、健身室、兒童玩樂和私人宴會廳外，住客亦可享會所精心打造的5大主題玩樂空間，包括廚樂坊、電競世界、醇酒窖、咖啡品味間和派對天地。以及會所特設的AI人工智能咖啡機械人，復刻拉花大師手藝，只需90秒便調製完成的拉花咖啡。