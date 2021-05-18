中國銀河國際：內地寵物食品消費規模逾千億人幣　大有可為

去年中國寵物市場規模達到2,065億元人民幣(下同)，按年增長2%；全國城鎮寵物貓狗數量達到1.0084億隻，按年增長1.7%；其中寵物犬5,222萬隻，按年減少5.1%；寵物貓4,862萬隻，按年增長10.2%。

隨着人口老化、社會壓力及飼養寵物政策逐步放寬，寵物數量呈現上升趨勢。此外，隨着寵物相關產品的更新換代和人們經濟水平與可支配收入提高，我們認為寵物主人會更有能力和意願為寵物消費，單寵消費金額將保持上升趨勢。

去年中國寵物零食市場規模約為368億元，過去三年每年複合增長為37%，約佔食品細分品類總規模的32.5%，且存在提升趨勢。雖然在寵物乾糧方面，海外品牌仍較具優勢，但其在零食和保健品市場布局力度較小。目前，內地僅在15%的寵物零售市場份額被特定公司所分佔，集中度低，國產寵物品牌可以採取差異化競爭的策略，在進行主糧競爭的同時，實現零食突圍。

寵物食品在電商渠道的銷售增速可觀，遠超寵物醫院、商超等渠道，2019年，電商渠道已佔整體份額的53%。同時，國貨潮的崛起和文化自信的增加，使國產寵物食品任憑高性價比吸引更多沒有品牌偏好的寵物主人，國產品牌有望在未來爭取更多的市場份額。

中寵股份與佩蒂股份均以外國市場為主，近年來均加速開放內地市場，去年中寵、佩蒂國外業務佔比分別為73.51%、85.14%，分別同比下跌6.32%、0.82%，均呈下行趨勢，對應的國內市場佔比逐步擴大。

看內地市場情況，中寵股份20年銷售額為24.11億元，按年增長57.08%，佔比24.11%，公司內地市場開拓正在加速進行，加上內地電商行業的飛快發展，公司產品綫上銷售逐季增長，我們預測綫上銷售約佔內地市場收入60%，從毛利的角度看，去年中寵內地銷售毛利率為34.48%，顯著高於內地業水平。

去年中國寵物市場規模達到2,065億元，其中寵物食品消費作為最大飼養寵物支出，其規模佔比每年穩定在60%左右，我們研究對比寵物乾糧與零食的競爭態勢，認為寵物零食是內地品牌競爭中突圍的有利方向，結合網絡渠道，電商平台、國家政策和理性化消費等優勢。可見，內地寵物零食企業具備較大的發展潛力，關注中寵股份及佩蒂股份。

中國銀河國際