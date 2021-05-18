宏利投資管理：美元短期趨弱有因

根據美匯指數的走勢，美元在今年首季攀升近5%。在喬治亞州重選參議院議席後，美國財政狀況急速變化，令市場人士感到意外，並成為第一季美元展現強勢的主要原因。然而，美元在短期內進一步升值的機會不大，因為市場定價已反映如下預期：美國經濟大重啟，以及疫苗接種計劃加快推激當地經濟表現。

市場人士除了關注美國短期財政前景外，還會把中期的周期性展望納入考慮因素，因此，可預計今後美國與已發展市場經濟體之間的增長，以及利率差距將會收窄。

美國經濟增長前景面對各種挑戰，包括財政刺激力度減少，主要源於稅務政策料將出現變化，以及當地可能經歷為時短暫的增長周期。換言之，市場的樂觀預期令美元估值過高。事實上，美國經濟出現驚喜的門檻甚高，隨着下半年臨近，預期歐洲、加拿大和其他地區出現驚喜的空間較大。

投資者向來是根據利率差距（亦即是債券息差），評估兩種貨幣之間的匯率公平價值，並聚焦於較短年期債券（如兩年期）息差，以了解央行政策的前景。然而，市場人士進行分析時，更關注較長年期債券（10年期）的息差，由於央行購買資產的政策已變得日常化（或許可能長遠進行），這類債券能更有效捕捉貨幣政策近年的變化。

此外，值得注意的是：若以美匯指數代表美元，比較美匯指數的現貨，和根據兩年期債券息差（利率差距）計算美匯指數的公平價值，透過這個量度方式，可見美元的估值過高。不過，根據10年期債券息差進行類似計算後，結果顯示美元的估值被低估（雖然與第一個量度方式比較，有關結果更接近預測公平價值）。

上述哪一個才是較佳的量度方式？分析顯示，美匯指數與兩年期和10年期債券息差的長期相關性大致相等。同時，可留意到短期動態變化較大，因為美匯指數與債券息差的相關性強度有分別，並會隨着基本因素（以息差為代表）與市場氣氛交替出現變化。

值得注意的是，在現階段，相關性研究顯示美匯指數與較長期債券息差之間的關係相對緊密；相反，美匯指數與短債息差之間的相關性甚低。可以對這個情況的解讀如下：市場價格開始反映貨幣政策正常化（即聯儲局縮減各項緊急援助計劃的規模，從而逐步撤回寬鬆政策），令美國10年期債券孳息率出現變化，帶動美元在第一季展現強勢，但現今這個情況有變。

聯儲局的言論將成為美元重現弱勢的關鍵催化劑，當市場人士把焦點從長債孳息和縮減量寬的討論，轉移至傳統政策和利率前景。聯儲局政策正常化的次序，以及市場價格對此的反應，對美元走勢至關重要，若干程度上，解釋了美元與其公平價值估計之間出現的部分差異。

除了基本因素和市場氣氛外，衍生工具及期權配置亦是重要因素，以考慮美元在未來數周的潛在表現，以及這些因素如何配合（或至少並無窒礙）對美元重現弱勢的預期。

市場氣氛方面，留意到期權市場最近的發展：風險逆轉（指認購期權與認沽期權之間的引伸波幅差距）正面對重返負數區間的挑戰，反映了預期美元貶值的投資者多於預期升值者。美國商品期貨交易委員會的每周期貨投機盤數據亦顯示，市場在第一季變現大量看淡美元的投資。目前配置亦反映投資者仍然略為看淡美元。

至於非基本因素的考慮，季節性因素看來為美元重現廣泛弱勢提供最有力的理據。美元通常跟隨明確的季節性趨勢而發展：往績顯示，美元在年初表現強勁，隨後在第二和第三季轉弱，在第四季初再度轉強。美匯指數在2021年至今的表現接近過去走勢，反映美元可能在今季或下季轉弱。

看淡美元前景的投資者必須留意市場氣氛轉變，由於美元作為避險貨幣，意味着容易受地緣政治緊張局勢突然升溫的影響，因為這類事件可能推動投資者轉投美元以求避險。同樣地，若出現任何事態發展，導致環球經濟基本因素明顯令人失望，亦可能引發市場資金流入美元等避險資產。

宏利投資管理