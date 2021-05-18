「股神」巴菲特首季持股曝光　新寵係佢...

「股神」巴菲特投資旗艦巴郡披露首季持股變化，新買入全球最大保險經紀商怡安集團(Aon)，涉資9.43億美元(約73.55億港元)股份，同時沽清或大幅減持金融與能源股，當中包括美國第二大油企雪佛龍與美國富國銀行大部分持股。

巴郡首季沽貨多過掃貨，共沽出64.5億美元股份，僅買入25.7億美元，在3月底止持有1,454億美元現金和約當現金，接近紀錄高位。Seabreeze Partners管理公司總裁卡斯認為，巴菲特可能在為重大收購強化準備金，他顯然不着急，靜觀其變，等待合適出手時機。

此外，巴郡首季沽清富國銀行股票，接近退出該持續32年的投資。富國銀行陷入虛假帳戶欺詐客戶醜聞之前，曾是巴菲特最成功的投資之一。巴郡於1989年開始投資該行，前後總計投入至少127億美元，購買了10%的股份。然而，截至3月底僅剩67.5萬股，價值2,640萬美元，遠低去年的15.8億美元和2018年初的約320億美元。事實上，巴郡過去一年亦持續大手減持大型銀行股，包括沽清高盛和摩根大通持股。

值得留意的是，巴郡減持51%的雪佛龍持股，後者為巴郡去年第4季以40億美元買入的股份，巴菲特甚至在5月1日的股東年會上還表示該家石油公司有益於社會。另外，巴郡還沽清加拿大油企Suncor Energy與美國消費金融公司、信用卡發行商Synchrony Financial的股票。

至於新寵兒怡安，獲巴郡買入410萬股，佔其股票組合的0.4%，連同上季加注的成立逾百年的保險經紀公司Marsh & McLennan，反映巴郡正擴大押注保險業。目前，怡安正等待監管機構批准以約300億美元收購同業Willis Towers Watson，如成事，將打造成為全球最大保險經紀公司，超越Marsh & McLennan。

巴郡首季頭號重倉股仍為蘋果公司(Apple Inc.)，持倉量維持在8.871億股，持股市值1,084億美元，在披露資產中佔比40%。

其次，對美國銀行持股維持在10.1億股，持股市值391億美元。對美國運通、可口可樂和卡夫亨氏的持股，分別保持在1.516億、4億和3.256億股不變，持股市值分別為214億、211億及130億美元。至於對美國連鎖超市Kroger的持股，由3,350萬股增至5,110萬股。