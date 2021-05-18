比特幣上周流出7.64億創新高　專家料ETF成反彈催化劑

外媒報道，數碼貨幣管理公司CoinShares日前公布最新數據，比特幣上周資金流出規模創新高，達9,800萬美元(約7.64億港元)，原因是隨着以太幣等發展，投資者對虛擬貨幣的投資趨多元化，加上比特幣價格下跌削弱吸引力。

數據顯示，上周比特幣產品和基金流出規模9,800萬美元，相當於管理資產總額的0.2%；今年以來比特幣淨流入資金為43億美元。以太幣上周流入資金2,650萬美元，今年迄今流入資金規模達9.1億美元。2020年，投資者向比特幣產品和基金投入156億美元，以太幣流入規模近25億美元。Forex.com全球市場研究主管Matt Weller表示，雖然比特幣產品規模流出僅佔管理資產總規模的0.2%，但規模之大值得關注。

電動車生產商特斯拉(Tesla)行政總裁馬斯克(Elon Musk)近期頻頻發表言論，直言「挖礦」不環保而謝絕顧客用比特幣買新車，言論拖累比特幣插水。據CryptoCompare資料，比特幣最新升0.84%至44,894美元，相較4月中旬高位約63,567美元，累計下跌約30%。

對於比特幣前景，Galaxy Digital LP行政總裁Michael Novogratz認為其價格將盤整一段時間，大約4至6周。他認為，馬斯克對挖礦的評論只是流於表面，不認為這是比特幣獨有的現象，所有行業皆是如此﹐黃金市場、YouTube等同樣要消耗大量電能。

Novogratz稱，虛擬貨幣行業正在研究環境、社會和公司治理(ESG)問題，以及如何通過碳補償信用等方式來減輕比特幣的影響。即使最近下跌，比特幣今年全年應該仍會上升，並指美國證券交易委員會(SEC)可能會在今年底或明年初批准比特幣交易所買賣基金(ETF)，猜測ETF將成為下一個催化劑。