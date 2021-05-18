應對美制裁　中移落實海歸A股　股升逾3%

發行方式包括網下向詢價對象配售與網上向符合資格的社會公眾投資者定價發行相結合。中金公司和中信證券為聯席保薦機構及主承銷商。

扣除發行費用後，人民幣股份發行的募集資金擬用於5G精品網絡建設項目、雲資源新型基礎設施建設項目、千兆智家建設項目、智慧中台建設項目、新一代信息技術研發及數智生態建設項目。另外，公司建議股東批准人民幣股份發行上市後3年內穩定人民幣股份股價的預案。

● 內地三大電訊商將齊聚A股

5月7日，三大電訊商公告，紐約證交所委員會維持紐約證交所監管部門重新啟動其美國存托證券ADR下市程式的決定，預計紐交所將向美國證券交易委員會提交25表格以撤銷三家公司美國存托證券的上市及註冊，即全部退市。

今年1月份，紐交所宣布要中國三大電信商的股票下市，然而三大電信運營商為了股東的合法權益，向紐交所提出覆議，5月6日該所還是維持三股下市的決定。