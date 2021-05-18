黎智英股份禁買賣　壹傳媒停牌　斬除禍根要加快

業績長年差劣的壹傳媒大限將至，其官司纏身的創立人兼控股股東黎智英入獄之餘，並遭保安局凍結個人資產。該公司昨日(17日)早上宣布，股份短暫停牌，以待發出關於保安局凍結黎智英持有的資產和公司股權的聲明。財經界認為，壹傳媒業績乏善足陳，近年僅靠黎私人借貸度日，如今資金鏈斷裂，能否維持上市地位成疑。有議員則指壹傳媒及黎智英罪行滔天，政府應盡快取締。

宏高證券投資經理梁杰文表示，大股東資產被凍結，公司未必可以很快復牌，聯交所有機會向公司提出額外復牌指引，例如提交公司的現金流情況，證明是否還適合上市；大股東資產被凍結會否影響公司發展前景等。現時小股東只能靜待事態發展，沒有甚麼可以做，若然壹傳媒股份復牌，應盡快沽貨止蝕，因為有機會黎智英未打贏官司，該公司已「乾塘」，流動資金不足，小股東不值得繼續持貨等待。

持有壹傳媒股份的投資者權益關注組召集人陳仲翔表示，對壹傳媒前景不樂觀，除了因為黎的資產被凍結會影響公司營運之外，亦擔心股份復牌之後，股價會再次被舞高弄低。他又斥責香港證監會，自去年8月以來一直沒有更新對壹傳媒股價異動的調查進度，「至少都要畀公眾知道係咪跟進緊」，事件拖了這麼久，令人覺得證監會這一類的監管機構很被動，促請監管機構要主動出擊。

保安局局長上周五根據《港區國安法》第43條凍結黎智英持有的壹傳媒約71.26%股份，涉及逾18.78億股，以停牌前每股0.186元計，該批股份總值約3.49億元，另有3間本地銀行帳戶內的資產亦被凍結。當局已去信中央結算有限公司，要求停止黎智英持有的股份進行實體買賣。

壹傳媒年結日為3月底，依例需要在今年6月底前刊發截至今年3月底止財政年度的業績。依其過去10個財年累計虧損逾28億元，單單過去5年半便累計蝕逾20億元的往績來看，本次全年業績亦恐凶多吉少。而在截至去年9月底止的上半個財政年度，縱使獲政府逾3,000萬元保就業補貼，但公司仍大幅虧損逾1.44億元。其中，管理層一直揚言致力開發的數碼業務亦未見止血，半年虧損達3,170.5萬元，互聯網廣告收入等亦顯著跌53.43%。

於去年9月底，公司的負債比率為35.1%，6個月內飆升3.6個百分點。而帳面總值3.74億元之集團台灣物業已抵押予多家銀行，換取其獲銀行貸款融資。再看其現金流量，截至去年9月底止，公司透過經營活動所得的現金為負數，基本上僅靠提取股東貸款一億元以維持現金流正數。

黎本人在2018年11月起4度與壹傳媒訂立協議，免息免抵押地向公司提供貸款最多合共7.56億元，但在去年9月底公司已動用了其中5億元，如再加上可供提取的銀行融資約1,940萬元，以壹傳媒每月員工成本約7,000萬元計，合共約2.75億元的可動用貸款，不夠4個月出糧。事實上，壹傳媒早前在其報道聲稱，餘下資金可用9至10個月，屈指一算最快下月底便真正「乾塘」。

本身是律師的議員周浩鼎直斥壹傳媒黎智英罪行滔天，涉違反《港區國安法》，即使政府已凍結其資產，公眾仍會憂慮，壹傳媒本身就是反中亂港的機構，而當中其他人員亦疑正進行違反國安法的行為。周認為當局對壹傳媒停牌是正確做法，相信投資者亦不會希望投資一間涉違國安法的公司，而政府亦需要嚴正調查及盡快取締。若發現壹傳媒整個公司都有違港區國安法，根據國安法第31條，若公司和團體因觸犯國安法，受到刑事處罰，政府有權勒令公司暫停運作、吊銷其執照或營業許可證。