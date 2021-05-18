【高盛推介】港交所獲支持 資金兩邊部署
2021年05月18日 11:46
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高盛(亞洲)有限責任公司：香港交易所周一(17日)升約0.6%，周二(18日)早段繼續獲支持，高開後升幅隨即擴大，高見461港元，突破過去1周高位。
京東分拆及在港上市的京東物流周一首日招股，已錄得超額認購逾123.8倍。市場料港交所可因此受惠，並憧憬中概股陸續在港上市。
觀察個股輪證資金流向，可見認購證於周一獲資金轉向流入，有約50萬元。牛熊證方面，則見周一流入牛證的資金較集中在430至435元收回區域的產品。而周一流入熊證的資金則較集中在470至475元收回區域的產品。
投資者如看好，認購證方面的高槓桿選擇可留意年期約2個月的低街貨港交所購證(14589)。貼價選擇可留意年期約2個月的高槓桿港交所購證(26951)。牛證方面的貼牛選擇可留意港交所牛證(57748)。遠牛選擇可留意港交所牛證(51657)。
港交所購證14589，行使價529.38元，2021年7月22日到期，實際槓桿13.7倍，高槓桿、低街貨。
港交所購證26951，行使價500.5元，2021年7月27日到期，實際槓桿13.3倍，貼價、高槓桿。
港交所牛證57748，收回價430.18元，行使價428.18元，換股比率500，槓桿比率17.3倍，相近收回價貼牛中槓桿最高。
港交所牛證51657，收回價410元，行使價408元，換股比率500，槓桿比率9.6倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
投資者如看淡，認沽證方面的貼價選擇可留意價外幅度約3%，年期約2個月的低街貨港交所沽證(26221)。高槓桿選擇可留意年期約2個月的低街貨港交所沽證(28962)。熊證方面的近熊選擇可留意港交所熊證(56032)。遠熊選擇可留意港交所熊證(52837)。
港交所沽證26221，行使價438.68元，2021年7月13日到期，實際槓桿11.4倍，貼價、低街貨。
港交所沽證28962，行使價419.8元，2021年7月06日到期，實際槓桿15.0倍，高槓桿、低街貨。
港交所熊證56032，收回價490元，行使價492元，換股比率500，槓桿比率11.4倍，相近收回價近熊中槓桿最高。
港交所熊證52837，收回價510元，行使價512元，換股比率500，槓桿比率7.6倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
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