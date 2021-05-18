【高盛推介】騰訊重上600元 資金留意淡倉
2021年05月18日 11:52
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高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股近日連日靠穩，周一(17日)更重上600港元水平收市，升約3%，周二(18日)早段繼續靠穩，高見609.5元後升幅收窄，為連續第3日上升。騰訊將於周四(20日)公布年首季度業績，市場料非國際財務報告準則純利料介乎296.27億至369.51億元人民幣，按年升9.4至36.5%。各券商普遍給予「買入」等看好評級。
觀察個股輪證資金流向，可見近日資金傾向短線部署，例如周一見資金趁騰訊反彈時沽出好倉獲利，並反手部署淡倉。周一認沽證及熊證分別錄得約780萬及500萬元資金流入。而周一流入牛證的資金則集中在570元以上收回價的產品。
觀察港股通資金流向，則見近期北水持續追捧騰訊，過去5個交易日皆錄得資金淨買入，合共接近100億元。
騰訊購證20695，行使價675.5元，2021年7月27日到期，實際槓桿13.1倍，高槓桿、低街貨。
騰訊牛證62190，收回價575元，行使價572.2元，換股比率500，槓桿比率19.3倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
投資者如看淡，認沽證方面的高槓桿選擇可留意年期約2個月的騰訊沽證(11039)。貼價選擇可留意年期約3個月的低街貨騰訊沽證(22503)。熊證方面的近熊選擇可留意騰訊熊證(52853)。遠熊選擇可留意騰訊熊證(60830)。
騰訊沽證11039，行使價532.38元，2021年7月23日到期，實際槓桿13.5倍，高槓桿。
騰訊沽證22503，行使價555.38元，2021年8月19日到期，實際槓桿9.5倍，貼價、低街貨。
騰訊熊證52853，收回價640元，行使價643元，換股比率500，槓桿比率13.8倍，相近收回價近熊中槓桿最高。
騰訊熊證60830，收回價660元，行使價663元，換股比率500，槓桿比率9.5倍，近59元收回距離遠熊。
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