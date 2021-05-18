果粉注意：Apple iPad Pro交貨期或延至7月

外電報道，蘋果公司(Apple Inc.)(美股：AAPL)旗下新的高端iPad Pro持續面臨供應鏈限制。該最新版iPad Pro的買家可能要等到7月才能到手，因預購的交貨日期已經延長到6月下旬至7月初。

事緣至目前為止，生產12.9英寸型號的新型MiniLED屏幕供應具挑戰，因應用新的生產技術相對複雜，新設備正面臨供應緊張的局面。Apple在4月推出了新的iPad Pro系列，最昂貴的版本被稱為Liquid Retina XDR顯示屏，被譽為產生逼真的色彩和更明亮的圖像。根據Apple在線商店顯示，這款11英寸的機型將繼續使用更標準的屏幕，但仍將在5月下旬至6月初之間出現。

4月，該設備開始接受預購時，屏幕出貨量更高的iPad Pro的漫長等待時間開始堆積起來，持續的生產問題使交貨時間一直持續到7月份。Apple高管表示，在最近的財報中，由於「非常非常高的需求」和「半導體短缺」，該公司預計本季度將損失多達40億美元的收入，且正在影響許多行業。

隨着消費者轉向在家工作和學習模式，並比以往任何時候都更依賴於個人電子設備來完成基本任務，iPad再次成為Apple產品組合中不斷增長的產品。該設備上一季度為Apple創造了78億美元的收入，是自2013年以來該年度最高的收入。