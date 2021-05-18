國泰4月載客量較疫情前瀉99.3%　整體需求非常疲弱

國泰於4月份運載73,113公噸貨物及郵件，按年跌13.6%。月內的貨物及郵件收入噸千米數按年減少31.3%。運載率上升12.5個百分點至83%。以可用貨物及郵件噸千米數計算的運力則削減41.7%。

今年首4個月，國泰的載客人次按年挫97.9%，運力下跌90.2%，而收入乘客千米數則下跌97.7%。載貨量按年跌26.7%，運力下跌40%，而貨物及郵件收入噸千米數則下跌27.5%。

國泰航空顧客及商務總裁林紹波表示，市場復甦的步伐仍然緩慢。4月份的客運需求非常疲弱，每日平均僅接載747名乘客，雖較上月微升，但整月的乘客量仍處於22,404人次的低水平。

林稱，貨運方面，當局由4月中旬起放寬駐港貨機機師的檢疫限制，但由於安排執勤更表需時，放寬限制的正面影響並未能即時反映，上月整體的貨運運力持續受壓。月內營運的貨機及只載貨客機航班數量，是自疫情以來最少，限制了國泰運載能力。即使貨運市道相當活躍，尤其是長途航線。

林續稱，展望客運業務，集團仍然未見整體客運需求有實質改善的迹象。