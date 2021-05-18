疫變加上大停電　台股匯未震完　全球晶片荒恐惡化…

台灣予人是一個已發展經濟體，類似電力這類基本能源基礎建設，本應發展完善，未雨綢繆。偏偏這個全球晶片生產重地，近日不但面對疫情急劇惡化的打擊，更頻現全台多地停電，這樣出亂子，實令投資者感到大跌眼鏡！

台媒引述台灣電力公司北市區營業處消息指，今(18日)早上10點前，用電佔比已達85%，中午之後用電量就會狂飆，除非有工業用戶願意停機，否則「今天很可能又要停電了！」該處呼籲，希望市民在家工作上課期間，能節約用電、共度時艱，非必要的電器暫時不用。顯見，早前當局指大停電是按錯掣，實際上停電是與疫下和季節性因素影響下，電力供不應求有關。

台灣一周內兩次大規模停電，最初有指是「按錯掣」，後來當局證實，5月13日停電是電腦匯排出現問題，而5月17日停電的原因主要是供需出現問題，主要是5月用電量提前達到歷史高峰，幾個機組還在年檢，來不及併聯。

事實上，全球晶片荒下，台灣的晶片廠成大贏家，工廠開行設備全線生產，電力需求大；加上疫下多人留在家活動，令家用電力需求增；而近日天氣一度高達38度，亦帶動電力需求急升。此外，這季以來水旱問題並未解決，水力發電無法補上缺口，多個機組依去年就排程好的年檢規劃，尚無法恢復發電。

若然電力繼續不穩，當地廠商擔心會影響生產，最終將加劇全球晶片荒。近日台灣股、匯大幅波動，且密切觀察月內情況，若持續波動，不排除尚有大震盪在後頭，皆因天災人禍打擊企業盈利表現，經濟增長或未及預期，均對股匯造成下行壓力。