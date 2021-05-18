【瑞通推介】中移回A升穿50元　資金積極追牛

瑞通認股證牛熊證銷售部：美股連續兩日反彈後回落，道指隔晚收報34,327點，跌54點或0.2%。

恒指周一(17日)收報28,194點，升166點或0.6%。周二(18日)早段曾升逾400點，升至28,600點以上，重上10天線(約28,300點)及20天線(約28,570點)，即市觀察50天線阻力(約28,682點)，暫錄得3連升。恒指好倉(牛證及認購權證)周一淨流出逾4,300萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾2,800萬元，反映投資者對後市偏淡。周一恒指牛證街貨重貨區為收回價27,000至27,099點，而熊證街貨重貨區為收回價29,000至29,099點。

中國移動公布回歸A股計劃，擬公開發行人民幣股份數量不超過9.65億股，佔公司已發行普通股總數的4.5%，人民幣股份擬在上海證券交易所主板上市。另外，中移董事長楊杰表示，集團目前已累計開通5G基站超過46萬個。中移周一微升0.5%，收48.8元，周二早段漲逾4%，重越50元關口，收復多條移動平均線。周一有逾250萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾20萬元淨流出。

另外，同樣有回A憧憬的吉利汽車，一直未公布確實時間表。周一股價曾升逾5%至18.58元，收市報18.24元，升近4%。中汽協數據顯示，4月汽車類零售額3,685億元人民幣，按年增長16.1%。另有券商把今年內地電動車銷量預測上調兩成至223萬台，按年增長63%。吉汽周二早段好淡爭持，於18.1至18.5元之間上落，短線留意10天線(約18.6元)的阻力。周一分別有逾140萬元以及近10萬元淨流入其好倉和淡倉。

近日受監管風暴影響而持續低走的美團，周一迎來顯著反彈，收漲4.2%於254.2元，是表現最佳藍籌，同時錄逾12億元北水淨買入支持，然而10天線跌穿250天線，技術走勢仍弱。據報內地3類港股科技股ETF獲批，美團周二早段升逾2%，重上260元水平。周一有逾1,200萬元淨流出其輪證好倉，淡倉同日則有逾240萬元淨流入。

季績後急挫的嗶哩嗶哩，沽壓迅速消散，周一曾飆8.7%至767元，收市維持7.6%升幅，報759元，結束兩日跌勢。周二早段再升逾1%，升穿770元。周一有逾230萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有小量資金淨流入。

非凡中國配售6,000萬股李寧股份，相當於李寧已發行股本2.41%，每股配售價63.6元，較李寧上日收市價68.05元折讓6.54%，套現38.16億元。李寧周二早段低開5.1%，但一開市見低位64.5元後，跌幅逐步收窄至約2%，於66.5元附近徘徊，10天及20天線失而復得。

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