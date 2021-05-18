汪敦敬：勿受困自身眼界　忽視樓價續升的理由

樓價真的上升！很多人感到非常意外，其實過去一年很多人都活在「平行時空」，不同人看到的樓市表現不一，筆者甚至覺得有如盲人摸象，為甚麼各位掌握到的市道會有分別？筆者想今日分享一下：

筆者認為「柏傲莊1期」推出的時候，算是暮鼓晨鐘，因為當時有不少人均認為樓價會拾級而下，有關樓盤告訴我們剛需是多強勁！至於「晉環」又再令人進一步感到意外，原來富有的本土購買力不單止力量強頑，而且還多不勝數，為甚麼會這樣？

現時的住宅樓市有三種不同的購買力，這三種購買力無論在背景、實力、觀念均懸殊，因此邏輯反應有別，所以造成的現象可以說是天與地！

第一種購買力就是各位熟悉的無產者，即是無資產人士，他們主要是以打工或做小生意的收入來儲蓄首期，因此較難在量化貨幣之下追到資產上升及財富效應膨脹；

第二種購買力就是薄有資產者，即是擁有一至二個物業，他們大多數都是想增加房地產投資或者樓換樓住大些，他們的能力是可以「以車追車」，所以即使樓價上升他們也容易適應到；

第三種購買力就是「晉環」牽動的購買力，即是厚資產者，他們大多數擁有多個物業，甚至很多已供滿樓，銀行亦有一定的存款。這類人士在市場復甦與銀紙貶值的情形之下，反而是最擔心同時最活躍，他們有能力而且覺得值得去高價入市，筆者認為厚資產一族的購買力已經啟動，之前其實亦見到一千萬以上或二千萬以上的成交急速增加，而豪宅價格亦開始回升。

各位，現時的世道每個人身邊的朋友身處的板塊均不同，一定要看返數據去分析大局，不要困在被動的板塊中。

祥益地產總裁 汪敦敬