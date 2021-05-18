恒指季檢：快睇藍籌與北水新貴大熱之選…

本周五(21日)收市後，恒生指數公司將公布恒生系列指數季度檢討結果，其中包括恒生指數、國企指數、恒生科技指數等港股主要旗艦指數，以及與港股通可投資範圍密切相關的恒生綜合指數的部分調整。

由於追蹤部分旗艦指數的被動資金規模大(據外電統計，追蹤恒指與國指的ETF資金規模分別約為220.3億和49.3億美元)，同時根據3月發布的恒指優化建議，此次調整將涉及增加成分股數量、縮短新股上市歷史要求，以及改變成分股權重上限等5項重大改變。投資銀行--中金公司發表的研究報告預計，是次指數調整將帶來較大影響，值得重點關注。

在恒指系統性優化方面，根據恒指公司3月發布的諮詢結果，此次審議中將逐步開始實施針對恒指的以下幾點系統性優化：

1）指數擴容：2022年中前成分股數將由目前的55隻增至80隻，最終的遠期目標為100隻。雖然恒指公司沒有說明具體實施路線圖，但該行預計將會在此次調整中開始逐步體現；

2）行業代表性提升：按7個行業組別選擇成分股以保證行業內部的覆蓋率，該行預計消費、醫藥和科技行業的覆蓋度或將明顯提升，成為最大贏家。

3）近期新上市公司納入可能性增加：主要由於上市時間要求縮短至3個月。

4）龍頭公司權重調整：將對恒指和國指成分股統一採用8%權重上限(目前普通成分股上限為10%，但二次上市和同股不同權公司的上限為5%)。

不過，該行補充，恒指最終調整結果是由指數諮詢委員會內部決定的，其在一些可量化指標篩選的基礎上也會對行業代表性與財務表現等做出主觀判斷，同時還考慮到此次還涉及基本編制方法的改變，因此該行上述的預覽結果要想做到完全精準並不現實，故只能作為一個近似參考。

由於恒生綜合指數審議頻率為半年度一次，故此次不會發生系統性調整。但根據調整規則，一些符合條件的公司（如在一季度上市並滿足恒生綜指大盤和中盤指數納入條件）可以被納入，而這又會成為港股通標的調整的主要依據，因此也值得關注。

另外，市場也較為關心二次上市中概股何時能夠獲得納入港股通投資範圍。如該行早前分析，目前主要的二次上市中概股(代碼後綴為S)，部分已經納入恒生綜指並也基本滿足港股通標的已有的技術門檻，但是否和何時能夠納入還存在一定不確定性。若未來二次上市公司得以納入的話，可能帶來多少資金流入？該行測算的方法是假設中概股與已經在滬港通可投資範圍內的可比公司的最終南下持股比例將基本相當。(見附圖)

時間安排上，恒指公司將於5月21日收盤後公布恒生系列指數調整的正式檢討結果，並將於6月7日正式實施。在此期間，與MSCI指數調整類似，部分主動型資金仍不排除會根據調整公布結果採取一定的套利操作，但被動資金為了最大程度上減少追蹤誤差將選擇在生效前一個交易日(即6月4日)調倉。屆時相關股票成交會出現遠大於平時的「異常放量」情形，特別是在尾市。在6月7日指數調整生效後，上海與深圳交易所會在隨後(具體時間視交易所公布而定)以此為依據相應調整滬深港通的可投資標的範圍。