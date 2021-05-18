中美貿易戰3年　穆迪指大部分成本由美國企業承擔

2018年初中美開打貿易戰前，美國對中國商品關稅平均稅率為3.1%，而中國對美國商品稅率則為8%。外媒引述智庫--彼得森國際經濟研究所(Peterson Institute for International Economics)數據顯示，至今年初，美國對中國商品平均稅率已達19.3%、中國對美國商品稅率則達20.7%。國際評級機構穆迪指出，其中由美國企業負擔了大部分成本。

報道引述穆迪的報告指出，美國進口商承擔了美國對中國商品加徵20%關稅中90%以上的額外費用，也就是說美國進口商為中國產品支付的價格約高出18.5%，而中國出口商對同一產品的價格則下降1.5%。

該機構表示，大部分關稅成本轉嫁給美國進口商，若關稅持續徵收，美國零售商壓力可能會增加，進而傳遞到消費者價格。美國前總統特朗普任內徵收的這些關稅，大多數關稅仍然徵收中，並影響中美之間超過一半的貿易往來。

報告補充，中國對美國加徵的報復性關稅，大部分也還是由美國出口商承擔，部分原因是這些報復性關稅所針對的美國出口產品可能是從其他地方採購的產品，例如農產品。

現任美國總統拜登此前表示，他不同意特朗普對華態度，但不急於扭轉他的關稅政策，其政府也對使用關稅打擊中國的做法保持開放。