阿里巴巴牽頭4億美元投資越南Masan零售業務

外媒報道，由阿里巴巴和霸菱亞洲投資基金(Baring Private Equity Asia)合組的1個財團，今(18日)宣布向越南企業Masan Group旗下零售業務The CrownX投資4億美元，藉此擴大在東南亞市場的網上雜貨業務。

報道引述聲明指，阿里巴巴和霸菱亞洲投資基金合組的財團，將獲得The CrownX的5.5%股權。The CrownX現持有Masan Consumer Holdings及VinCommerce的股權，而Masan Group持有The CrownX的80.2%股權。交易意味The Crown X投資前估值為69億美元。Masan Group正與其他投資方進行深入談判，期望再進一步向The CrownX注資3億至4億美元，預計將在今年內完成。

作為交易的一部分，Masan Group將與阿里巴巴的東南亞子公司Lazada合作，擴大阿里巴巴在越南的數碼業務；Vincommerce會為Lazada在越南的電子商務平台提供食品雜貨，並將其實體店面轉型為網上訂單的取貨地點。