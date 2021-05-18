對沖基金大佬警告：聯儲局若暗示提前收水　美股恐瀉20%

美國通脹超預期，為聯儲局提早「收水」構成壓力。有對沖基金大佬警告，若聯儲局暗示今年稍後時間將結束貨幣寬鬆政策，美股有可能大跌20%。

對沖基金Satori Fund創辦人Dan Niles表示，美國通脹急升，再加上全球其他央行已經取消寬鬆貨幣政策，可能會促使聯儲局提前取消寬鬆政策。不過，Niles認為，若食品價格、能源價格、住房價格持續上漲，聯儲局將別無選擇，可能需要在今年夏天暗示放緩每月1,200億美元的買債速度。

Niles又指出，包含加拿大及英國等如今全球其他經濟體，其央行已表明將退出疫情期間實行的寬鬆貨幣政策的，間接逼使聯儲局加快採取行動，預期美國股市將因此出現10%至20%的調整。

目前聯儲局每月購買1,200億美元的債券，並表示將持續以這樣的速度買債，直至實現就業和通脹目標取得實質性進展為止。聯儲局主席鮑威爾曾表示，要取得實質性的進展還需要一段時間。然而，美國4月份的消費者物價指數按年升4.2%，創下自2008年以來最大通脹增幅。