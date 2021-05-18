大摩降恒指基本目標至29200點　看好再通脹題材股

投資銀行--摩根士丹利發表中國股票半年展望報告指出，因應企業盈利重估、流動性收緊和行業監管，對中國股票保持審慎，並更新了區內不同指數的目標價對應時間，由今年底更新至明年6月底。同時該行下調恒指和國指的基本情景和牛市情景目標價，當中恒指基本目標價為29,200點，較原目標低400點，相對恒指現價僅高約2%。

該行認為，在市場樂觀情緒透支，而且通貨再膨脹(reflation)令毛利受壓，企業盈利預測上調空間有限。另外，人民幣兌美元匯率走勢預期轉弱不利中資股股價，流動性收緊限制估值上調，互聯網、金融科技和教育都有持續監管風險，令該行對整體中國股市保持審慎。該行對新興市場、亞太區日本除外市場保持「與大市同步」看法。

該行看好受惠於通貨再膨脹周期的行業，如原材料、工業和銀行業，並且看好服務業、耐用品兩個受惠於消費復甦的行業，主要是看好私人消費會再增加；受惠於定價能力的行業包括原料、特定科技硬件、半導體、休閒消費、運動服裝、綠色經濟；受挑戰的行業就有汽車、互聯網、保健分銷、藥業和部分基本消費品。此外，大摩上調了醫藥、生物科技評級，由減持上調至與大市同步。