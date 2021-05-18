潘志明：核心旺舖成焦點　銅鑼灣羅素街再起風雲

自2019下半年起，本港經歷社會事件及疫情持續，經濟市況前景未明朗，商戶對租舖開業態度審慎，令舖位租務市場持續淡靜。至今疫情已持續近一年半，市場適應新經營及消費模式，加上疫苗已經面世，有望逐步控制疫情，而且核心區一線地段旺舖租值明顯回落，多個利好因素刺激租客搶先機落戶潛力商舖，當中更不乏大樓面個案，反映租客對前景信心回升，租舖意欲提升。

銅鑼灣羅素街是世界聞名的香港核心購物地段，以往只有承租力強勁的租客才有能力進駐。不過市場經歷調整期，街道大變身，迎來喜出望外的新租客類型，為街道添加多元化。近期為市場熱話的有美國連鎖漢堡包店FIVE GUYS落實租用羅素街8號地下入口連一樓，物業總面積約7,041方呎(未核實)，市傳月租逾50萬元；比對前租客化妝品牌莎莎租金約120萬元，下跌約58%。翻查資料，該舖位於2006年曾獲同類快餐店麥當勞承租，當時月租約68萬元，至2013年自由行興盛被迫退場，意味着今次事隔8年再有食肆進駐羅素街，且租金更比15年前為低。

另一宗引人熱論的舖位租務成交同位於銅鑼灣羅素街，為羅素街8號地下1號舖，面積約2,194方呎(未核實)，原由業主英皇旗下的珠寶鐘錶集團經營作勞力士專門店，當時月租約190萬元，惟租客已於去年中遷出。市場消息指，舖位最新獲意大利時裝品牌Brandy Melville以每月約60萬元租用，比舊租減約68%，同時亦是該品牌首度進駐香港街舖，相信是看準黃金地段舖租大幅下調而乘勢擴展業務。

疫苗接種慢慢普及、通關事宜逐步落實、政府將派發消費券，加上港人抗疫生活下消費力抑壓已久，趁近日本地疫情緩和，相信街上人流會增多，零售及餐飲市場見曙光。同時，優質商舖的租金下調亦是租客落戶的一大誘因，現時一線地段舖位的租金已回落至近10年都無法想像的水平，加上市況逐漸明朗化，絕對是商戶租舖好時機，相信近期會有更多租客心態轉積極，舖位租務交投量會維持上揚趨勢。

中原(工商舖)董事總經理潘志明