「商品大王」羅傑斯警告：比雷曼事件更大的危機將至…

美國以無限量寬救市，政府財赤不斷擴大；多國陷入實質負利率；虛擬貨幣獲熱炒，全球市場已變得愈來愈失控無序。外媒引述有「商品大王」之稱的羅傑斯(Jim Rogers)警告，一場比2008年雷曼事件更大的危機將至！

羅傑斯指出，從2019年開始他就不斷警告，一個遠超過2008年雷曼事件的巨大危機即將到來。他認為，危機這個東西就像滾雪球，在爆發前這顆雪球已經在一個長長的斜坡上滾了很長一段時間。與雷曼危機爆發前相比，現在的全球經濟正是「終結開始的時刻」，各種徵兆已在眼前。

首先，在拉脫維亞銀行破產早已不是甚麼新聞；印度、土耳其、印尼等國的財政困境也人盡皆知；歐洲經濟火車頭--德國的情況也不妙。德意志銀行正面臨嚴重的經營危機，累積過多高風險金融衍生品資產，到2018年底總額竟然高達50萬億美元，相當於當年美國GDP的2.5倍。如此大體量的金融機構一旦破產，衝擊全球經濟的威力將不亞於雷曼事件。

表面上，美國經濟增長頗為強勁，自2008年雷曼危機後已持續了10多年的經濟繁榮期，如此長又如此好的市場榮景，過去從未發生過。羅傑斯認為，當市場被樂觀沖昏頭腦，遇到一些危機端倪就會辯稱「這次不一樣」。若多數投資者都這樣認為，意味市場已陷入瘋狂狀態。

他認為，美國這次問題出在「負債」。2008年美國聯儲局資產負債表規模為9,000億美元。十餘年後的今日，卻已膨脹至7.8萬億美元，差距7倍以上。他指出，當一個國家拚命負債的時候，意味這個社會存在極為深刻、且不易解決的結構性問題，而現在正是付出代價的時候。例如擁有芝加哥的伊利諾伊州是總人口近1,300萬人的大洲，卻長期被地方債務餘額暴增所困，瀕臨破產邊緣。為了解決財政問題，該州甚至讓大麻、運動賭博合法化，拍賣珍藏許久的名家畫作，仍不足以填氹。若像伊利諾伊州種大州發生財政破產，波及效應將不可小覷，就算引發骨牌效應，也不是令人意外的結果。

惹大的「債務雪球」仍不停滾動，然而現在許多國家繼續日夜開鈔機印銀紙。他慨嘆人的本性是「好了傷疤忘疼痛」，人們永遠都會再一次被相同的石頭絆倒。