美匯跌穿90關 道期漲百點
2021年05月18日 16:17
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美匯指數跌穿90關，最新報89.86；港匯處7.7651；離岸人民幣(CNH)報6.4252；美元兌日圓報108.91；歐元及英鎊齊漲0.4%，分別企1.2206及1.4201。金價報1,870美元。布油報70.07美元，紐油報66.85美元。比特幣處4.5萬美元水平。道指期貨升116點。
●市後關注點
-20:30 美國4月新屋動工；美國4月建築批核
●港股連升3日，恒生指數收報28,593點，升399點或1.42%。國企指數收報10,654點，升150點或1.43%；科技指數收報7,817點，升117點或1.53%。主板成交1,305億港元。石油股有追捧，中國石化及中國石油齊飆逾4%；中國海洋石油升逾3%。https://bit.ly/3fpBkh1
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