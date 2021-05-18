美匯跌穿90關　道期漲百點

美匯指數跌穿90關，最新報89.86；港匯處7.7651；離岸人民幣(CNH)報6.4252；美元兌日圓報108.91；歐元及英鎊齊漲0.4%，分別企1.2206及1.4201。金價報1,870美元。布油報70.07美元，紐油報66.85美元。比特幣處4.5萬美元水平。道指期貨升116點。

●市後關注點

-20:30 美國4月新屋動工；美國4月建築批核

-恒指季檢：快睇藍籌與北水新貴大熱之選...

-國泰4月載客量較疫情前瀉99.3%，整體需求非常疲弱。

●淡水河谷料未來兩年鐵礦石價格持續高企，惟並非超級循環。

●調查：晶片短缺，小米、OPPO、vivo次季手機出貨量料降。

●國際金價見3個月高位，油價創兩年新高，鋅價創近3年高位。

●《沽注一擲》主角原型沽空Tesla，涉逾41億元。

●新債王轟聯儲局長時間操縱市場，通脹或於7月觸頂...

●果粉注意：Apple iPad Pro交貨期或延至7月。

●博世CEO料全球晶片荒將持續至2022年。

●全球缺「芯」！傳三星電子第3季在美建新晶片廠。

●美聯儲局或被迫提早收水？避險專家警告美股恐挫20%。

●比特幣上周流出7.64億創新高，專家料ETF成反彈催化劑。

●蓋茨分身家有新進展！傳梅琳達聘請信託及遺產律師...

●「股神」巴菲特首季持股曝光，新寵係佢...

●「商品大王」羅傑斯警告：比雷曼事件更大的危機將至...

●日本首季經濟萎縮5.1%，3個季度以來首現負增長。

●應對競爭！傳東京證券交易所擬延長交易時間。

●疫變加上大停電，台股匯未震完，全球晶片荒恐惡化...

●橋唔怕舊！內地再推汽車下鄉，汽車家電以舊換新，催谷消費。