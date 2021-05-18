金發局6項建議助港開拓房託基金市場

香港金融發展局發表本港房地產信託基金(REITs)研究報告，指香港房託基金市場，無論在市值、上市數目、成交額均「跑輸」其他亞洲地區，建議透過6方面增加市場流動性，包括將房託基金納入港股通名單。

金發局在6個關鍵環節提出建議，包括完善房託基金的價值定位；開拓跨境投資者基礎；提供多元化的產品；探索稅務和財務激勵措施；加快落實完善監管，以及加強市場推廣和監管溝通。

該局又指，香港有多家上市的地產公司及物業管理公司，對地產業是一個具吸引力的資本市場，亦對香港在國際金融環境中的定位至關重要，相信REITs市場暢旺能令香港受益。

金發局主席李律仁表示，在過去數年，REITs作為投資工具的認受性持續增加，愈來愈多地方紛紛搭建本地市場。在投資需求方面，由於環球經濟前景不甚明朗，加上持續的低息環境，REITs的獨特風險回報特徵獲更多投資者青睞。

他又認為，隨着科技改變生活及工作方式，房地產的定義亦應更新。香港早在2003年已經建立相關市場，在區內算是REITs的先行者之一，應順應新的發展趨勢，重新思考及定位本地房託基金市場的發展，尋求進一步提升香港為相關行業提供融資的能力。

截至2020年4月底，共有10個房託基金在市場上市並交易，總市值約2,440億港元。