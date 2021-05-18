富智康擬與Stellantis成立合營控股公司

初始結構擬由該公司及Stellantis各自持有50%權益的合營控股公司來進行軟件及硬件業務，而該合營控股公司與其分別位於台灣及中國內地開展軟件業務之全資附屬公司統稱為「合營集團」。

合營集團之初始業務範圍擬專注於車用資訊娛樂系統、車載通訊解決方案、雲端服務平

台以及相關的配套硬件(例如應用在智能駕駛艙的車用資訊娛樂前後顯示器及車載通

訊器件)及軟件(例如基於人工智能的車載應用程式、智慧導航、語音助手、環視系統、電商平台及支付整合服務)等領域。在此基礎上，公司與Stellantis將持續討論並落實合營集團之初始業務範圍及功能，包括智能駕駛艙、車用資訊娛樂系統以及車聯網服務的開發。

其擬旨在未來合營集團所有開發項目將由Stellantis及公司共同擁有，且合營集團將以汽車供應商的角色營運公司，為Stellantis和其他感興趣的汽車製造商參與競標並提供對應的軟硬件解決方案。