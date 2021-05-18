美股牛市何去何從？華爾街三大觀點你要知

外報報道，隨美股近日出現修正，加上擔憂通脹升溫，市場開始猜測美股牛市何時結束？目前，華爾街對牛市正處於早、中、後期有3派觀點。

花旗Robert Buckland的團隊指，就企業獲利而言，現正處於牛市起點。受新冠肺炎疫情影響，全球企業利潤於去年11月跌至谷底，意味市場現正處於復甦周期的第1年。花旗追蹤的分析師預測，隨着全球經濟重新開放，今年的企業獲利將大增36%。Buckland堅信，目前的基本面有強勁支持，自1976年以來，從未發生過企業利潤年增25%以上，而股市卻在同年下跌的情況。

摩根士丹利Mike Wilson則認為，牛市已屆中期階段，不再推薦受益於初期循環及經濟重啟的板塊，降低非必需品的評級。Wilson建議，投資者選擇再通脹題材，例如金融及材料類股，以及價格合理的成長型股票。Wilson續指，企業利潤與估值正展開拉鋸戰，料未來12個月將轉為溫和回報，若獲利表現開始停滯，股市可能會出現10%至20%的修正。

StoneX的Vincent Deluard則稱，美股牛市已達末期，以高估值發行的新股規模大幅增加，內部人士同時加速套現。資產管理公司Toews的行政總裁Phil Toews同意上述觀點，料企業利潤將持續走高，並對股市構成挑戰，且做為市場走勢最佳預測指標的估值，亦已超越網絡泡沫時期的水平，料牛市於1年內終結。